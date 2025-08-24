Πάτρα: Οι πυρκαγιές στο Δημοτικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση στον Δήμο Πατρέων πήρε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, καταγγέλλοντας τη σιωπή της Δημοτικής Αρχής και θέτοντας επί τάπητος την αποτίμηση της διαχείρισης, την αποκατάσταση των πυρόπληκτων και την απόδοση ευθυνών.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους, αναφέρουν: "Στις δημόσιες και μη αιτιάσεις μας για σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την πόλη μας, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων ακολούθησε τη γνωστή τακτική του «δεν ξέρω, δεν θέλω, δεν απαντώ».

Λάβαμε, και οι τρείς δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, την πρωτοβουλία (σύμφωνα με τη νομοθεσία) να συγκαλέσουμε Δημοτικό Συμβούλιο με θέματα:

1) Η διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν πρόσφατα την πόλη μας,

2) Η αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων που είχαν ληφθεί και πως αυτά αποτιμώνται μετά το πέρας της φωτιάς,

3) Η αποκατάσταση των πυρόπληκτων,

4) Η διερεύνηση και απόδοση ευθυνών,

5) Προτάσεις για την αποφυγή παρόμοιων γεγονότων.

Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν κατά προτεραιότητα, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, και θα προηγηθούν έναντι άλλων θεμάτων στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα συμβάλλουμε όλοι μας, μέσα από την αυτοκριτική και κριτική, να διεκδικήσουμε και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε να ενισχυθούμε, να θωρακίσουμε και να προστατεύσουμε την κοινωνία μας από μελλοντικά ανάλογα συμβάντα"