Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Το νέο “γιοφύρι της Άρτας’’ χτίζεται στην Πάτρα»

Στην ανακοίνωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα Ανδρέα Παναγιωτόπουλου σχετικά με τις εργασίες στις γέφυρες του Χάραδρου στην περιμετρική της Πάτρας αναφέρεται:

Δεν έχουν τέλος οι καθυστερήσεις στις εργασίες ανακατασκευής των «αμαρτωλών» δίδυμων γεφυρών του Χαράδρου στην είσοδο της ευρείας παράκαμψης των Πατρών. Παρά το γεγονός ότι το έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 2022 μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι τον Ιούλιο του 2023 κατά τη διάρκεια των κατεδαφίσεων, μετά την πτώση της μιας εξ αυτών, στο ρεύμα προς Αθήνα, ένας συμπολίτης μας βρήκε τραγικό θάνατο.

Σε απάντηση, σε ερώτηση μας στη Βουλή τον Απρίλιο του 2024, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρουσίαζε ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου της 30.06.2025. Στη συνέχεια δόθηκε νέα ημερομηνία παράδοσης για τα μέσα του τρέχοντος μηνός. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη και ο Αύγουστος οδεύει προς το τέλος του, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την αδυναμία της κυβέρνησης και της κατασκευάστριας εταιρίας να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα και τις δεσμεύσεις που έχουν ανακοινώσει.

Μια ακόμα κρίσιμη υποδομή της Αχαΐας παραμένει ανολοκλήρωτη και οι πολίτες συνεχίζουν να υφίστανται καθημερινά τις συνέπειες χωρίς κανείς από τους αρμόδιους να απολογείται.

Είναι προφανές ότι οι δικαιολογίες που επικαλούνταν το αρμόδιο Υπουργείο όπως η πανδημία Covid-19 και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν μπορούν πλέον να αποτελούν άλλοθι για τη διαχειριστική αδράνεια και την έλλειψη λογοδοσίας, ενώ το αντικείμενο των εργασιών μπορεί να ήταν εξειδικευμένο αλλά ταυτόχρονα ήταν και προβλέψιμο από τις αρχικές μελέτες.

Καλούμε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να ενημερώσει δημόσια για την πρόοδο των εργασιών και τους λόγους της νέας καθυστέρησης, να δώσει ξεκάθαρο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου και να αναζητήσει ευθύνες εφόσον υπάρχουν στα εμπλεκόμενα μέρη. Οι πολίτες της Αχαΐας δεν θα δεχθούν άλλες «διαβεβαιώσεις» χωρίς αντίκρισμα και απαιτούν λογοδοσία και υπευθυνότητα από όλους.