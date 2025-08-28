Ευρεία σύσκεψη φορέων του ΠΕΣΟΠΠ της Π.Ε. Αχαΐας- Απολογισμός δράσεων και συντονισμός ενεργειών

Ευρεία σύσκεψη φορέων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π) της Π.Ε. Αχαΐας, μετά και τις μεγάλες πυρκαγιές του προηγούμενου διαστήματος, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου 2025 με σκοπό των απολογισμό δράσεων και το σχεδιασμό της νέας περιόδου.

"Αυτό που τονίστηκε ήταν η ανάγκη να παραμείνουν όλοι συντονισμένοι και ενωμένοι, διότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει, αλλά και να προχωρήσει η προετοιμασία για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Συζητήθηκαν προτάσεις, ελλείψεις και ανάγκες για τη βελτιστοποίηση των ενεργειών, με τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα να εκφράζει τις επισημάνσεις του από τη δική του θέση ευθύνης" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Και προσθέτει: "Από την πλευρά του ο συντονιστής της συνεδρίασης και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης αφού ευχαρίστησε τον κάθε έναν ξεχωριστά για τη συνεργασία του και την συνεισφορά του τις δύσκολες ώρες της «μάχης» για την αντιμετώπιση των πολλαπλών εστιών στην Αχαΐα ζήτησε να απομακρυνθεί το σωφρονιστικό κατάστημα των φυλακών από την περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. «Έχοντας διαπιστώσει, πλέον, την επικινδυνότητα ορισμένων σημείων, εκτιμώ ότι θα πρέπει το σωφρονιστικό κατάστημα με έδρα την κοινότητα του Αγίου Στεφάνου να εγκατασταθεί μελλοντικά σε άλλη περιοχή», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης προσθέτοντας ότι «αρχικά η πρόληψη, και στη συνέχεια η αυξημένη ετοιμότητα και η συνεργασία φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα στον τελικό μας στόχο που είναι η προστασία των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού μας πλούτου».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο ΔημάρχοςΠατρέων,Κώστας Πελετίδης, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας,Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου,Θεόδωρος Μπαρής, ο Αντιδήμαρχος Αιγιαλείας,Δημήτρης Φιλιππάτος, ο Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας,Κώστας Ταπεινός, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας,Βασίλης Μαρτζάκλης, ο Συντονιστής του ΠΕΚΕ, Αναστάσιος Καναβός, ο βοηθός Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας,Γιώργος Χατζηπαυλίδης, ο Λιμενάρχης Πατρών,Λάζαρος Χανουμίδης, ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της ΠΔΕ,Νίκος Γυφτάκης, στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, της Αποκεντρωμενης Διοίκησης, της 6ης ΥΠΕ, εκπρόσωπος του ΚΕΤΧ Πατρών, του ΕΚΑΒ, εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΔΕ, της Διεύθυνσης τεχνικών έργων, του Δασαρχείου Πατρών, του τοπικού Παραρτήματος ΕΕΣ και εθελοντικές οργανώσεις".