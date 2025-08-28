Το σπιράλ για την απώλεια τμήματος σιντριβανιού της Πλατείας Γεωργίου

Οκτώ μήνες μετά την κατάρρευση τμήματος της μετόπης του σιντριβανιού στην Πλατεία Γεωργίου, η δημοτική παράταξη σπιράλ επανέρχεται στο ζήτημα, ζητώντας απαντήσεις από τη δημοτική αρχή σχετικά με την τύχη του αποσπασμένου κομματιού και τον προγραμματισμό συντήρησης του μνημείου.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "Το Δεκέμβριο του 2024 αγανακτισμένος δημότης έστειλε στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξής σπιράλ, Πέτρο Ψωμά, Συνέβη την τελευταία ημέρα του 2024.

«Σήμερα το πρωί διαπίστωσα με λύπη μου περνώντας από την Πλατεία Γεωργίου πως ένα τμήμα της μετόπης της σταυροειδούς βάσης του πάνω σιντριβανιού της Πλατείας Γεωργίου έχει καταρρεύσει. Είναι εκτεθειμένο και μπορεί να το πάρει κάποιος άνετα και να το πάει για λιώσιμο. Πήρα τηλέφωνο τον δήμο και ανέφερα την κρισιμότητα της κατάστασης. Τρεις ώρες μετά πέρασα ξανά και το τμήμα εξακολουθούσε να είναι εκεί. Είναι άκρως επείγον να επιληφθεί κάποιος γιατί, αν αφαιρεθεί αυτό το τμήμα, μιλάμε για δομική καταστροφή του μνημείου. Σταμάτησα επιπλέον έναν εργαζόμενο του Δήμου Πατρέων που τον βρήκα με ένα αγροτικό και του είπα τα παραπάνω. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα!»

Το σπιράλ διαβίβασε τότε το μήνυμα και την αγωνία του στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Οι κινήσεις της δημοτικής αρχής παραμένουν άγνωστες μέχρι σήμερα, η δε συντήρηση (και) του συγκεκριμένου μνημείου διαρκώς ανακοινώνεται και ποτέ δεν ξεκινάει. Διατυπώσαμε σχετικό ερώτημα σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, αλλά ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν δόθηκε ποτέ από την δημοτική αρχή. Συμπληρώνονται οκτώ μήνες από εκείνο το μήνυμα και παραμένουν αναπάντητα τα εξής: α)που πήγε το κομμάτι, β)ποιος έχει την ευθύνη για την φθορά του μνημείου, γ)πότε θα συντηρηθεί το σιντριβάνι, δ)τι κυρώσεις θα επιβληθούν.

Εκφράζουμε έντονο θυμό και ανησυχία, καθώς παράλληλα διαισθανόμαστε απουσία -ή έστω πάγωμα- σχέσεων μεταξύ του ιδιοκτήτη Δήμου Πατρέων που έχει την ευθύνη της φύλαξης και των αρμόδιων θεσμικών φορέων που έχουν λόγο για την επισκευή και συντήρηση τέτοιων μνημείων (Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων).

Σημειώνουμε, τέλος, πως αυθαίρετες και καταστροφικές παρεμβάσεις σε χαρακτηρισμένο ή τεκμηριωμένα προστατευόμενο νεότερο μνημείο συνεπάγονται ευθεία παραβίαση του αρχαιολογικού νόμου 4828/2021, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του οποίου «ο κύριος, νομέας ή κάτοχος νεότερου μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την προστασία, συντήρηση, επισκευή, ανάδειξη και αποτροπή έκθεσης σε κίνδυνο του μνημείου. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης συνεπάγεται την επιβολή μέτρων, κυρώσεων και διοικητικών πράξεων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Τον περασμένο Δεκέμβριο η δημοτική αρχή ειδοποιήθηκε, φέτος το καλοκαίρι το τμήμα εξακολουθεί να λείπει. Αποθηκεύτηκε; Εκλάπη; Συντηρείται; Θα «επιστρέψει»; Θα θέσουμε το θέμα στην επερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναμένουμε τις απαντήσεις της δημοτικής αρχής και θα επανέλθουμε".