«Πάτρα Σπουδαία και πάλι»: Yποβάθμιση του θέματος των καταστροφικών πυρκαγιών επιχειρεί η Δημοτική Αρχή

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η παράταξη «Η Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» εκφράζει την αντίθεσή της στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να υποβαθμίσει τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το σοβαρότατο ζήτημα των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τον Δήμο μας.

Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να συγκαλέσει ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας τη Δευτέρα 1/9/2025, στις 15:30, η οποία προηγείται της συνεδρίασης που αφορά το αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται πρόδηλα η υποβάθμιση ενός κρίσιμου θέματος για την πόλη και η αποσιώπηση των ευθυνών για τη διαχείριση πυρκαγιών, που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και περιουσίες των δημοτών.

Για την «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», η συζήτηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών, η αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων, η αποκατάσταση των πυροπλήκτων και ο προγραμματισμός των άμεσων ενεργειών για την αποφυγή περαιτέρω καταστροφών είναι απόλυτη προτεραιότητα.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας και για να αντικρούσουμε την προσπάθεια υποβάθμισης του θέματος, η παράταξη δεν θα υποβάλει ερωτήματα στη συνεδρίαση Λογοδοσίας, προκρίνοντας την ουσιαστική συζήτηση και δράση για την προστασία των συμπολιτών μας και της πόλης μας.

Θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών, την πρόληψη και η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, είναι απαιτητό από την κοινωνία να συζητούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και όχι σε δεύτερη μοίρα. Οι δημότες απαιτούν υπεύθυνες αποφάσεις και ουσιαστική ενημέρωση για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.