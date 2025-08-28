Αντίρριο: Φορτηγό που μετέφερε φιάλες υγραερίου άρχισε να βγάζει καπνούς

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όταν φορτηγό που μετέφερε φιάλες υγραερίου παρουσίασε πρόβλημα στην περιοχή του Πλατανίτη κι άρχισε να βγάζει καπνούς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με 6 άνδρες και επικεφαλής τον διοικητή της υπηρεσίας Θάνο Χριστοβασίλη.

Για προληπτικούς λόγους η κίνηση στο ρεύμα προς Αντίρριο διακόπηκε προσωρινά με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων από εκδρομείς του καλοκαιρού που επιστρέφουν στην Αθήνα.

Πάντως στο φορτηγό δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά κι έτσι ο συναγερμός έληξε λίγο αργότερα.

Φωτογραφία: Σωτήρης Καρέλης

agriniopress.gr