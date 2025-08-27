Back to Top
Σε ύφεση η πυρκαγιά στα Καλύβια Ηλείας

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο μέτωπο

ΝΕΟΤΕΡΟ: Σε ύφεση έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε δύο σημεία εκατέρωθεν ποταμού στα Καλύβια του δήμου Ήλιδας, καθώς επενέβησαν άμεσα επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά έχει κάψει καλαμιώνες και αγροτικές εκτάσεις, ενώ ήδη το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής ερευνά τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πρώτη Ενημέρωση: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Καλύβια Ηλείας, όπου εκδηλώθηκαν δύο εστίες φωτιάς, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα – τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά.

