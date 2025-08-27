Πάτρα: Χωρίς νερό το Ψαροφάι- Βλάβη σε κεντρικό αγωγό

Η υδροδότηση εκτιμάται ότι θα επανέλθει γύρω στις 20:00, σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΠ
Μεγάλη βλάβη στην ύδρευση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Ψαροφαϊου, αφήνοντας χωρίς νερό νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Το πρόβλημα εντοπίζεται σε κεντρικό αγωγό στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Λαγκαδά. Συνεργεία της ΔΕΥΑΠ βρίσκονται στο σημείο για να αποκαταστήσουν τη βλάβη.
Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΠ, η υδροδότηση εκτιμάται ότι θα επανέλθει γύρω στις 20:00, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα κατά τη διάρκεια των εργασιών.
