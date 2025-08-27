Ηλεία: Νοίκιασε αυτοκίνητο και δεν το επέστρεψε- Τον συνέλαβαν

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 4,7 γραμμάρια κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων



Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή του Ερυμάνθου, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας

ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ,ΑΣ οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να κινείται με όχημα και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο κατά τον οποίο βρήκαν στο εσωτερικό του

οχήματος και κατέσχεσαν τέσσερα κουτιά που περιείχαν 195 φυσίγγια αβολίδωτα-κρότου, ενώ ο συλληφθείς παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα

πιστόλι ρέπλικα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ερυμάνθου.



Σύλληψη για υπεξαίρεση οχήματος

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι μίσθωσε από επιχείρηση ενοικιάσεως οχημάτων στην Ηλεία ένα αυτοκίνητο και το δεν επέστρεψε στις 25-8-2025, ως όφειλε. Το όχημα κατασχέθηκε και θα αποδωθεί στην επιχείρηση.