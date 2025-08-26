Δυτική Αχαΐα: Σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει:

Στην ανακοπή της μολυσματικής ζωονόσου της ευλογιάς που έχει πλήξει δεκάδες κτηνοτροφικές μονάδες στη Δυτική Αχαΐα επικεντρώνονται όλες οι προληπτικές δράσεις και ενέργειες που συναποφασίστηκαν σε μία ακόμη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο γραφείο του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου.

Στη σύσκεψη που έγινε παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Φίλια, του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΔΕ, Κωνσταντίνου Μήλιου, του Διοικητή του Α.Τ. Δυτικής Αχαΐας, Χρήστου Ψύχου, του αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, Ιωάννη Θανασούλια, των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων στις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα και ύποπτα κρούσματα, καθώς και κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά, έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη της νόσου και επισημάνθηκε η ανάγκη λήψης επιπρόσθετων προληπτικών μέτρων, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Ο Δήμαρχος, στην τοποθέτησή του, υπενθύμισε πως σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για την κτηνοτροφία, απαιτείται αυστηρή τήρηση των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης, όπως η απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων, επιτήρηση των κτηνοτροφικών μονάδων, απολυμάνσεις, εντατική ενημέρωση, κ.α. ενώ κάλεσε τους κτηνοτρόφους να συνεργαστούν πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές και να αναφέρουν άμεσα τυχόν ύποπτα περιστατικά. Όπως είπε, η υπεύθυνη στάση όλων αποτελεί το κλειδί για τον περιορισμό της νόσου.

Παράλληλα, ο κ. Αλεξόπουλος ζήτησε τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων, όπως περισσότερα σημεία απολύμανσης, συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία για την επιτήρηση των μέτρων, απαγόρευση του κυνηγιού για να μην υπάρξει κίνδυνος διασποράς, ενώ εστίασε και στην επόμενη μέρα, επισημαίνοντας πως μετά την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης, πρέπει να είναι προτεραιότητα η καθολική αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων για την απώλεια του ζωϊκού τους κεφαλαίου, αλλά και του εισοδήματός τους, για την αποζημίωση των ζωοτρόφων.

«Η νόσος έχει επιβαρύνει δραματικά το εισόδημα των κτηνοτρόφων μας. Πρέπει να καταβληθούν άμεσα αποζημιώσεις όχι μόνο για το ζωικό κεφάλαιο που έχασαν, αλλά και για το χαμένο τους εισόδημα, ενώ ζητάμε επιπλέον οικονομική ενίσχυση για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας», τόνισε ο κ. Αλεξόπουλος υπενθυμίζοντας πως ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας βρίσκεται ήδη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου που επίσης, έπληξε τον πρωτογενή τομέα.

Από την πλευρά του, ο κ. Φίλιας που εισέπραξε την ανησυχία των κτηνοτρόφων, αλλά και της δημοτικής Αρχής, τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ εκτός από τον κλινικό έλεγχο της υγείας των ζώων γίνεται και ενημέρωση των παραγωγών για τα ενδεδειγμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακόμη, επεσήμανε ότι στηρίζει το αίτημα του Δήμου για άμεση οικονομική ενίσχυση των σταβλικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός των ζωνών επιτήρησης και προστασίας για την αγορά ζωοτροφών (ή άλλων αναγκαίων αναλώσιμων).