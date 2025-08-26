ΣΥΡΙΖΑ για Politico: Η χώρα μας με Μητσοτάκη έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Δυστυχώς η χώρα μας με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή δημοσίευμα του Politico που «αποκαλύπτει ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει ανοίξει νέο φάκελο για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για τα γνωστά "σπιτάκια ανακύκλωσης" σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη».

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για πιθανή κακοδιαχείριση 11,9 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινητοποιείται μετά από καταγγελίες για σκανδαλώδη κοστολόγηση του κάθε σπιτιού ανακύκλωσης ακόμη και τέσσερις φορές πάνω από ό,τι στοιχίζουν σε χώρες της Ευρώπης καθώς και για αδιαφάνεια στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Γενικεύοντας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλήγει: «Για μια ακόμη φορά η χώρα γίνεται διεθνώς δακτυλοδεικτούμενη για αδιαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Την ίδια στιγμή απογοητευτικά τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΔΣΝΑ για την ανακύκλωση στην Αττική: Ανέρχεται μόλις στο 6,2% και ο στόχος είναι να ανακυκλώνουμε το 50% το 2030. Θυμίζουμε ότι στην Αττική παράγεται το 45% των αστικών αποβλήτων της χώρας».