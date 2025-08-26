Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: «Το βιβλιοπωλείο δεν είναι σούπερ μάρκετ»

Σε ανακοίνωσή του για τις τιμές των σχολικών ειδών ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας αναφέρει:

Καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, σκόπιμα παρατηρείται μια σειρά από δημοσιεύματα και σχόλια που δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις τα οποία είναι ανυπόγραφα και ανυπόστατα σχετικά με τις τιμές των σχολικών ειδών. Θέλουμε να τονίσουμε με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία αύξηση στις τιμές· αντιθέτως, σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων έχουν σημειωθεί μειώσεις.

Στα βιβλιοπωλεία διατίθενται σχολικά είδη που εγγυώνται την ασφάλεια, την ποιότητα και τη διάρκεια στη χρήση, ώστε να καλύπτονται πραγματικά οι ανάγκες του μαθητή. Τα προϊόντα αυτά δεν είναι απλά «καταναλωτικά αγαθά», αλλά εργαλεία μάθησης και δημιουργίας, επιλεγμένα με κριτήριο την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια αξία τους.

Είναι σημαντικό να μην επιτρέπουμε την παραπληροφόρηση να δημιουργεί αδικαιολόγητη ανησυχία στους γονείς και στους καταναλωτές. Τα σχολικά είδη που διατίθενται στα βιβλιοπωλεία έχουν σήμερα καλύτερες τιμές σε σχέση με πέρυσι, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τα υψηλά ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Με σεβασμό στον γονέα, στον μαθητή και στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα βιβλιοπωλεία παραμένουν ένας χώρος που στηρίζει την παιδεία και την κοινωνία, μακριά από πρακτικές απρόσωπης μαζικής κατανάλωσης.