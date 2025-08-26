Σπύρος Μαρτίκας: Κέντρισε τα βλέμματα στην Πάρο με εντυπωσιακή ξανθιά γυναίκα στο πλευρό του

Η Πάρος ήταν το νησί που επέλεξε για να περάσει μέρος του φετινού καλοκαιριού. Ο Σπύρος Μαρτίκας παραμένει στο νησί των Κυκλάδων και δείχνει να το απολαμβάνει.

Όπως φαίνεται έχει ξεπεράσει τον χωρισμό του από την Βρισηίδα Ανδριώτου, η οποία επίσης έχει ανοίξει νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της.

Ο Σπύρος Μαρτίκας καταγράφηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV, σε εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας στην Πάρο, μαζί με εντυπωσιακή ξανθιά γυναίκα. Στην παρέα τους ήταν και ένα φιλικό ζευγάρι.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, μετά τον χωρισμό του τον περασμένο Δεκέμβριο με την άλλοτε συμπαίκτριά του στο reality επιβιώσης Βρησηίδα Ανδριώτου με την οποία υπήρξε για δυόμιση χρόνια σε σχέση, δεν έχει εμφανίσει επίσημα κάποια καινούργια σύντροφο.

Αντιθέτως, εκείνη έχει προχωρήσει στην ζωή της έχοντας βρει νέο αμόρε, το οποίο έχει εγκρίνει ο Σπύρος Μαρτίκας. Σουηδία γίναμε!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χωρισμός της από τον Σπύρο Μαρτίκα ήρθε έπειτα από δηλώσεις ότι επιθυμούν διαφορετικά πράγματα από τη ζωή, με την Βρισηίδα Ανδριώτου να έχει αναφέρει πως θέλει κάποια στιγμή να αποκτήσει τα δικά της παιδιά.

Πλέον ο Σπύρος Μαρτίκας αποφορτίζεται στην Πάρο και κεντρίζει τα βλέμματα σε ορισμένες από τις εξόδους του.