Καιρός: Μετά τα μελτέμια έρχεται κύμα ζέστης από την Ιταλία που θα εκτοξεύσει τη θερμοκρασία

Με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά και με τους βοριάδες να παραμένουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο θα κυλήσει η σημερινή μέρα, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης ο οποίος στην πρόγνωσή του αναφέρει ότι ένα κύμα ζέστης από την Ιταλία θα φτάσει στη χώρα μας προς το τέλος της εβδομάδας.

Για τις επόμενες ημέρες προβλέπονται ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που στο εσωτερικό του Αιγαίου μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται μπόρες σε ορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι αυτοί θα αγγίζουν τα 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο και το Καρπάθιο, ενώ στην Κρήτη θα λειτουργούν ως καταβάτες, με αποτέλεσμα στο νότιο τμήμα του νησιού να γίνονται αρκετά θερμοί και ξηροί, φτάνοντας σε επίπεδα θυελλωδών ανέμων.

Η θερμοκρασία τις μεσημβρινές ώρες θα κυμανθεί γύρω στους 26 με 30 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα, 32-34 βαθμούς στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ στο Αιγαίο θα βρίσκεται περίπου στους 32 βαθμούς. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στη νότια Κρήτη, ωστόσο, το θερμόμετρο θα αγγίζει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου.