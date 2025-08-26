Καιρός: Επιμένει το μελτέμι, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 περιοχές

Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και το Σάββατο
Χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις και με τα μελτέμια στο Αιγαίο να κυριαρχούν, θα κυλήσει ο καιρός τη νέα εβδομάδα στη χώρα μας.
Το μελτέμι στο Αιγαίο θα συνεχιστεί έως την Παρασκευή, προσφέροντας δροσιά στις παράκτιες περιοχές.
Από το Σάββατο, ωστόσο, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας σε υψηλότερα επίπεδα από τα συνηθισμένα για την εποχή.
Οι μέγιστες τιμές αναμένεται να κυμανθούν γύρω στους 35 με 37°C στις περισσότερες περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλεαρχο Μαρουσάκη.
Συγκεκριμένα οι άνεμοι, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, θα διατηρηθούν στα 6 με 7 μποφόρ και πιθανόν να ενισχυθούν λίγο περισσότερο την Πέμπτη, χωρίς όμως να ξεπεράσουν τα 8 μποφόρ. Παράλληλα, τοπικές, σύντομες μπόρες θα εκδηλώνονται σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες, στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και την Ήπειρο.
Πολύ υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς σε έξι περιοχές της χώρας
Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κάρπαθο καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, στις περιοχές αυτές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Στους 35-36 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία χθες
Αμετάβλητη διατηρήθηκε η θερμοκρασία στη χώρα τη Δευτέρα 25/08, με τις μέγιστες τιμές της να φτάσνουν και πάλι στους 35-36°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Σκάλα Μεσσηνίας και στο Πετροκρφάλι Ηρακλείου με 35.9 °C.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 5 μόλις από τους 544 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς.
Ο Καιρός σήμερα
Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Προοδευτικά οι νεφώσεις στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας από το μεσημέρι και μετά όμβρους ή βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και πιθανώς της Μακεδονίας. Πρόσκαιροι όμβροι ή τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν ενδεχομένως και σε περιοχές των Επτανήσων.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28-29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 30-32, στη Θεσσαλία από 15 έως 32-34, στην Ήπειρο από 17 έως 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 32-34, στα Επτάνησα από 18 έως 32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 30-32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32-33 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν, με πιθανότητα παροδικών όμβρων ή πρόσκαιρης καταιγίδας κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29-30 βαθμούς.
Ο καιρός την Τετάρτη 27 Αυγούστου
Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη 28/8 και την Παρασκευή 29/8
Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός το Σάββατο 30 Αυγούστου
Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί και από το μεσημέρι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr