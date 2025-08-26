Καιρός: Επιμένει το μελτέμι, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 περιοχές

Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και το Σάββατο

Χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις και με τα μελτέμια στο Αιγαίο να κυριαρχούν, θα κυλήσει ο καιρός τη νέα εβδομάδα στη χώρα μας. Το μελτέμι στο Αιγαίο θα συνεχιστεί έως την Παρασκευή, προσφέροντας δροσιά στις παράκτιες περιοχές. Από το Σάββατο, ωστόσο, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας σε υψηλότερα επίπεδα από τα συνηθισμένα για την εποχή. Οι μέγιστες τιμές αναμένεται να κυμανθούν γύρω στους 35 με 37°C στις περισσότερες περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλεαρχο Μαρουσάκη. Συγκεκριμένα οι άνεμοι, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, θα διατηρηθούν στα 6 με 7 μποφόρ και πιθανόν να ενισχυθούν λίγο περισσότερο την Πέμπτη, χωρίς όμως να ξεπεράσουν τα 8 μποφόρ. Παράλληλα, τοπικές, σύντομες μπόρες θα εκδηλώνονται σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες, στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και την Ήπειρο. Πολύ υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς σε έξι περιοχές της χώρας

Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κάρπαθο καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, στις περιοχές αυτές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο Τρίτη 26/08<br><br>? Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:<br><br><a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ρέθυμνο</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B8%CE%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Λασίθι</a><br><a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Κάρπαθο</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Κάσο</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A7%CE%AF%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Χίο</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ψαρά</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Σάμο</a> & <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ικαρία</a><br><br>? Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας<br><br> <a href="https://t.co/jhU2rdjof2">https://t.co/jhU2rdjof2</a><br> Επιχειρησιακή… <a href="https://t.co/eRdQ0nRlcn">pic.twitter.com/eRdQ0nRlcn</a></p>— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) <a href="https://twitter.com/pyrosvestiki/status/1959929455566017007?ref_src=twsrc%5Etfw">August 25, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Στους 35-36 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία χθες

Αμετάβλητη διατηρήθηκε η θερμοκρασία στη χώρα τη Δευτέρα 25/08, με τις μέγιστες τιμές της να φτάσνουν και πάλι στους 35-36°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Σκάλα Μεσσηνίας και στο Πετροκρφάλι Ηρακλείου με 35.9 °C. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 5 μόλις από τους 544 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς.