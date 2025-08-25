Δήμος Πατρέων: Νέες εγγραφές στο Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης . Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει:

Οι μαθητές της πόλης μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης του Δήμου Πατρέων, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής,

· είτε ηλεκτρονικά (επιλέγοντας από το site του Δήμου Πατρέων: epatras – Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης) την αίτηση που αντιστοιχεί στην τάξη που θα φοιτήσει ο μαθητής τον Σεπτέμβρη 2025 και αποστολή στο mail του ΛΦΑ (fal@patras.gr)

· είτε δια ζώσης στο γραφείο του ΛΦΑ (Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, 3ος όροφος, πλατεία Γεωργίου 9 π.μ. έως 1 μ.μ.). Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025.

Στους μαθητές της Γ ΓΕΛ, διδάσκονται όλα τα μαθήματα ανά κατεύθυνση.

Στους μαθητές της Γ ΕΠΑΛ, διδάσκονται τα εξής μαθήματα:

· Έκθεση / Νέα Ελληνικά

· Μαθηματικά

· Ανατομία

Τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου θα ξεκινήσουν εκ νέου τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Τα μαθήματα όλων των υπολοίπων τάξεων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), θα ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο.

Όλες οι τάξεις του Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), θα πραγματοποιούν τα μαθήματα σε αίθουσες του 2ΟΥ Γυμνασίου Πατρών (Μαιζώνος & Τριών Ναυάρχων). Για τους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου, θα αξιοποιηθούν άλλα σχολεία της πόλης μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2610274035 ή στέλνοντας μήνυμα στο email του ΛΦΑ fal@patras.gr