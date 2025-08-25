«Ένα βιβλίο για τον τόπο μου»- Στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας το νέο εργαστήριο

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας οργανώνει για τέταρτη χρονιά με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού εργαστήριο συγγραφής βιβλίων Τοπικής Ιστορίας στην Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας στις 11-12 Οκτωβρίου 2025 και προσκαλεί ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα να δηλώσουν συμμετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ινστιτούτου, "τα φετινά ολοκαίνουργα εργαστήρια θα αναδείξουν τον σπουδαίο ρόλο που παίζει η Τέχνη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στην έκφραση της κοινωνίας κάθε εποχής και κάθε περιοχής και πώς αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στα βιβλία Τοπικής Ιστορίας. Τα εργαστήρια (α. συγγραφής κεφαλαίων τέχνης, β. φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμού, γ. γνωστικής χαρτογραφίας, δ. συμβόλων και αναπαραστάσεων, ε. κεραμικής) θα διεξαχθούν στην Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, στον μυχό της μαγευτικής λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενημερωτική εκδήλωση για την αρχαιολογική έρευνα στην Σταμνά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Δημοτικού Σχολείου του χωριού.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://itipatras3.wixsite.com/insti/ena-vivlio-gia-ton-topo-mou και https://itipatras3.wixsite.com/insti/application

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η δράση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των:

Αhaean Land, Σύλλογος Γυναικών Σταμνάς «Αγία Αγάθη», Multiclima Σπυρόπουλος Πέτρος, Ragavanis group of companies

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας ιδρύθηκε το 2000. Τα μέλη του δραστηριοποιούνται στη διαχρονική πολιτισμική και περιβαλλοντική έρευνα, τη μελέτη των τοπικών κοινωνιών, την καταγραφή, συλλογή και διάσωση υλικών και άυλων τεκμηρίων. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της αποστολής του παίζει η προβολή των πορισμάτων των ερευνών του στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό. Για τον λόγο αυτό τα μέλη του δημοσιεύουν επιστημονικά άρθρα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, εκπονούν μελέτες, παρέχουν συμβουλές, δίνουν διαλέξεις, συμμετέχουν σε συνέδρια, οργανώνουν θερινά σχολεία και εκπαιδευτικά προγράμματα. Επιστέγασμα της δράσης τους αποτελεί η έκδοση βιβλίων Τοπικής Ιστορίας σε συνεργασία με συλλόγους, κοινότητες, δήμους, περιφέρειες"".