Πατήσια: Διαρρήκτης έπεσε στο κενό για να αποφύγει τη σύλληψη

Στο κενό έπεσε διαρρήκτης στα Πατήσια όταν έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

Ο διαρρήκτης με καταγωγή από την Γεωργία αποπειράθηκε να διαρρήξει διαμέρισμα, αλλά λογάριαζε χωρίς τον ιδιοκτήτη.

Ο 43χρονος άνδρας αρχικά παραβίασε την μπαλκονόπορτα του διαμερίσματος ωστόσο γρήγορα τον αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης και άρχισε να τον κυνηγά στο μπαλκόνι.

Ο διαρρήκτης πήδηξε στο κενό για να αποφύγει τη σύλληψη. Άμεσα στην περιοχή έφτασε το ΕΚΑΒ και μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος, αφού ειδοποιήθηκε και η αστυνομία.