Κίνδυνος Πυρκαγιάς: «Πορτοκαλί» συναγερμός σε 7 περιοχές

Ενισχύονται σήμερα οι άνεμοι
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
Κρήτη, Κάρπαθο, Κάσο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία
Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
