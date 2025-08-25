Κίνδυνος Πυρκαγιάς: «Πορτοκαλί» συναγερμός σε 7 περιοχές

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Κρήτη, Κάρπαθο, Κάσο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία

Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας