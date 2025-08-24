Γυναικοκτονία στο Βόλο: Συγκλονίζει η αδελφή της 36χρονης- «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει»

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Στον 40χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή.

«Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει»



Την ίδια στιγμή συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις της αδελφή της 36χρονης για το μαρτύριο που ζούσε δίπλα στον 40χρονο δράστη.

«Η αδελφή μου τον ερωτεύτηκε από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός» ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”», μιλώντας στον ALPHA.

Η αδερφή της 36χρονης προσθέτει επίσης: «Είναι πολλά χρόνια που εμείς δεν μιλήσαμε στις Αρχές και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Γιατί, έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τέσσερα παιδιά. Αυτός έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και τη χτυπούσε μπροστά τους».