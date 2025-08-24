Φωτιά στην Καστοριά

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρπουσα δασική πυρκαγιά σε φυλλώματα δρυοδάσους στην ορεινή περιοχή Μακροχωρίου στην Καστοριά.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 56 άνδρες της Πυροσβεστικής, με δεκαεπτά οχήματα και μαζί με τρεις ομάδες εθελοντών, ενώ συμμετέχουν τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.