Φωτιά στην Καστοριά

Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρπουσα δασική πυρκαγιά σε φυλλώματα δρυοδάσους στην ορεινή περιοχή Μακροχωρίου στην Καστοριά.
Για την κατάσβεση της επιχειρούν 56 άνδρες της Πυροσβεστικής, με δεκαεπτά οχήματα και μαζί με τρεις ομάδες εθελοντών, ενώ συμμετέχουν τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr