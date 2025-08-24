Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Φωτιά στην Καστοριά

Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρπουσα δασική πυρκαγιά σε φυλλώματα δρυοδάσους στην ορεινή περιοχή Μακροχωρίου στην Καστοριά.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 56 άνδρες της Πυροσβεστικής, με δεκαεπτά οχήματα και μαζί με τρεις ομάδες εθελοντών, ενώ συμμετέχουν τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

#tags Φωτιά Καστοριά

Ειδήσεις