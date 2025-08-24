Μητροπολίτης Χρυσόστομος για τις φωτιές: « Χριστός και Ελλάδα μας χρειάζονται, παρά ποτέ»

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στα Καμίνια, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στους κατοίκους που δοκιμάστηκαν πρόσφατα από την πυρκαγιά και μιλώντας για την επικαιρότητα των διδαχών του Πατρο-Κοσμά.

Σε ανακοίνωσή της, η Μητρόπολη Πατρών, αναφέρει: "Στα Καμίνια των Πατρών, εχοροστάτησε και ωμίλησε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.

Πλήθος ευσεβών Χριστιανών συμμετείχε στην Ιερά Ακολουθία του Εσπερινού, μάλιστα υπό το κλίμα των πρόσφατων καταστροφών, που προκάλεσε στα Καμίνια και στην ευρύτερη περιοχή η μανία της πυρκαγιάς.

Ο Ιεράρχης ανεφέρθη στο γεγονός αυτό και μίλησε καταλλήλως, επιστηρικτά και βαθειά πνευματικά για μια ακόμη φορά στους κατοίκους της περιοχής .

Εν συνεχεία ανεφέρθη στην μεγάλη προσωπικότητα του Ισαποστόλου και Εθνοϊερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού, ο οποίος στα μαύρα χρόνια της πικρής και αβάστακτης τουρκικής σκλαβιάς, γύρισε με την ευλογία του Πατριάρχου χώρες και χωριά της σκλαβωμένης Ελλάδος, για να στηρίξη τους δυστυχημένους Έλληνες, στην Ορθόδοξη πίστη, για να τους πει να φυλάξουν την Ρωμαίϊκη κληρονομιά,να διατηρήσουν την γλώσσα τους στην οποία είναι γραμμένα τα Ευαγγέλια, να τηρούν την νηστεία και την Κυριακή Αργία , να αντιστέκονται στην αλλοτρίωση των ηθών και στον εξισλαμισμό και τόσα άλλα.

Ο Σεβασμιώτατος μίλησε για την επικαιρότητα της διδασκαλίας του Πατρο-Κοσμά του Αιτωλού, την οποία επικύρωσε με το μαρτύριό του ως έπραξαν οι παλαιοί Μάρτυρες της Εκκλησίας.

Πατρο- Κοσμάδες μας χρειάζονται σήμερα, ετόνισε ο Σεβασμιώτατος, ώστε με το τρόπο που χρειάζεται και με την σύγχρονη ευαισθησία και συνείδηση ευθύνης να μορφώσουν στις ψυχές των Ελλήνων και ειδικά των νέων « Χριστό και Ελλάδα. «Από Χριστό και Ελλάδα, έχομε ανάγκη σήμερα, παρά ποτέ» κατέληξε ο Μητροπολίτης Πατρών.

Ανήμερα της εορτής του Αγίου Κοσμά ο Σεβασμιώτατος, ελειτούργησε στο ορεινό χωριό Καλούσι, όπου στον κατάμεστο από κόσμο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, εκήρυξε τον θείο λόγο αναφερθείς, αφ´ ενός μεν στον Άγιο της συγγνώμης Διονύσιο, Επίσκοπο Αιγίνης τον εν Ζακύνθω, αφ´ ετέρου δε στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό και στις πάντοτε, για το Γένος μας, επίκαιρες διδαχές του.

Μετά την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος, παρουσία του Δημάρχου Ερυμάνθου κ. Θεοδώρου Μπαρή, των τοπικών Κοινοτικών Αρχών και πλήθους Λαού εγκαινίασε το νέο πνευματικό κέντρο της Ενορίας (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο) και επήνεσε τον δραστήριο Ιερέα π. Βασίλειο Σταμόπουλο, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο των απανταχού Καλουσιωτών και όλους τους κατοίκους και εκείνους που κατάγονται από το Καλούσι|.