Γιώργος Κακοσαίος: Έπρεπε να μάθω να τα βγάζω πέρα μόνος μου

Συνέντευξη στο περιοδικό DownTown Κύπρου παραχώρησε ο Γιώργος Κακοσαίος.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του δίσκου, που έχει τίτλο «Μάθε μου τον έρωτα», ο τραγουδιστής απάντησε για τα κακόβουλα σχόλια που άκουσε για τη συμμετοχή του στη συναυλία μνήμης για τον Βασίλη Καρρά.

«Φυσικά και με στεναχώρησε. Ήμασταν εκεί κάποιοι καλλιτέχνες που μας επέλεξε κάποιος. Δεν πήγαμε να διαγωνιστούμε, ούτε να φανούμε. Πήγαμε να τιμήσουμε τον Βασίλη Καρρά. Μακάρι να μπορούσαν να ήταν εκεί όλοι», υπογραμμίζει ο Γιώργος Κακοσαίος και προσθέτει: «Πήγαμε, επίσης, και για έναν καλό σκοπό: Να μαζέψουμε χρήματα για τρία ιδρύματα. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά κάποιοι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Τους φτιάχνει να πετάνε χολή στο διαδίκτυο. Και είναι κρίμα».

«Σίγουρα η νύχτα με έχει κάνει πιο ανθεκτικό. Ξέρω, είμαι σε μικρή ηλικία, αλλά έπρεπε να μάθω να τα βγάζω πέρα μόνος μου. Κι όχι να βάζω τον πατέρα μου να μιλάει για μένα με τον κάθε επιχειρηματία-συνθέτη-στιχουργό-διευθυντή δισκογραφικής εταιρίας. Αλλά, παρ’ όλα αυτά, πληγώνομαι εύκολα. Ανθεκτικό με έκανε. Όχι ατσαλένιο», παραδέχεται ο Γιώργος Κακοσαίος.