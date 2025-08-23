Χριστίνα Αλεξοπούλου: 4.000.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών

"Η χρηματοδότηση, ύψους 4.000.000 ευρώ, που εξασφαλίστηκε για την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί σημαντική θεσμική παρέμβαση για τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση και αντανακλά τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ενίσχυση των περιφερειακών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, όπως αυτό της Πάτρας" αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η βουλευτής Αχαϊας της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Και προσθέτει: "Η απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, έρχεται σε συνέχεια της σταθερής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με την ακαδημαϊκή κοινότητα, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη βελτίωση των υποδομών του Πανεπιστημίου, με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και θεσμική συνέχεια.

Το ποσό των 4 εκατ. ευρώ κατανέμεται σε κρίσιμους άξονες:

• 1.499.999,65 ευρώ για επισκευές και στατική ενίσχυση σε κτίρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και στις Σχολές Χημείας και Φυσικής.

• 1.225.005,19 ευρώ για την πλήρη προμήθεια εξοπλισμού του υπό κατασκευή φοιτητικού εστιατορίου-μαγειρείου.

• 669.600 ευρώ για νέους εξωτερικούς χώρους στάθμευσης με πρόβλεψη για ΑμεΑ και ηλεκτρικά οχήματα.

• 198.982,80 ευρώ για τη φύτευση και διαμόρφωση 5.000 τ.μ. εξωτερικών χώρων υψηλής βιοκλιματικής απόδοσης.

• 406.396,36 ευρώ για τον εξοπλισμό των ανακαινισμένων φοιτητικών κοιτώνων, με μέριμνα για φοιτητές με κινητικές δυσκολίες".

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε σχετικά: «Ως απόφοιτη του Πανεπιστημίου Πατρών, έχω διαχρονικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόοδό του και, γι’ αυτό, μεγάλη ικανοποίηση όταν επιτυγχάνουμε ουσιαστικά αποτελέσματα, όπως αυτή η σημαντική ενίσχυση. Η συγκεκριμένη, νέα χρηματοδότηση, δεν είναι αποσπασματική, αλλά εντάσσεται σε μια σταθερή στρατηγική επιλογή για τη συνεχή αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Πρόκειται για στοχευμένη επένδυση στο παρόν και το μέλλον των νέων, με έμφαση στη φοιτητική μέριμνα, στις υποδομές και στην ποιότητα σπουδών. Μέσα από τη διαρκή, θεσμική συνεργασία με το εκπαιδευτικό ίδρυμα και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στηρίζονται παρεμβάσεις που ενισχύουν την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διαμορφώνουν καλύτερες συνθήκες για τους φοιτητές».