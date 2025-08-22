Δήμος Πατρέων - Φωτιές: Έχει ξεκινήσει η υποβολη αιτήσεων για τον ΕΛΓΑ

Τα σημεία
Έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται έως και τις 28 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για τις αποζημιώσεις που αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις (φυτική παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο, μελισσοσμήνη, ζωοτροφές, πάγιο κεφάλαιο –στάβλοι, αποθήκες, θερμοκήπια, καθώς και εξοπλισμός, όπως περιφράξεις, μηχανήματα).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και συγκεκριμένα:
Βραχνέικα
Ελευθερίου Βενιζέλου 41 & Ιωάννη Σταυροπούλου,
Τηλ. 2613 600721
Ρίο
Παλαιό Δημαρχείο
τηλ. 2613 602612
Αρκτικό Διαμέρισμα
Πλ. Εργατικών Κατοικιών Νέου Δρόμου αριθμ. 4,
Τρίτη 26 και Πέμπτη 28 Αυγούστου
τηλ. 2610 430984
Σούλι
Κοινοτικό Γραφείο
Δευτέρα 25 και Τετάρτη 27 Αυγούστου
τηλ. 2613 600469
