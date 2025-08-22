Δήμος Πατρέων - Φωτιές: Έχει ξεκινήσει η υποβολη αιτήσεων για τον ΕΛΓΑ

Έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται έως και τις 28 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για τις αποζημιώσεις που αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις (φυτική παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο, μελισσοσμήνη, ζωοτροφές, πάγιο κεφάλαιο –στάβλοι, αποθήκες, θερμοκήπια, καθώς και εξοπλισμός, όπως περιφράξεις, μηχανήματα).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και συγκεκριμένα:

Βραχνέικα

Ελευθερίου Βενιζέλου 41 & Ιωάννη Σταυροπούλου,

Τηλ. 2613 600721

Ρίο

Παλαιό Δημαρχείο

τηλ. 2613 602612

Αρκτικό Διαμέρισμα

Πλ. Εργατικών Κατοικιών Νέου Δρόμου αριθμ. 4,

Τρίτη 26 και Πέμπτη 28 Αυγούστου

τηλ. 2610 430984

Σούλι

Κοινοτικό Γραφείο

Δευτέρα 25 και Τετάρτη 27 Αυγούστου

τηλ. 2613 600469