Ζακ Κωστόπουλος: «Θα γινόταν σήμερα 40 ετών» γράφει η μητέρα του και ραγίζει καρδιές

Ο Ζακ Κωστόπουλος έχασε τη ζωή του το 2018 και 7 χρόνια μετά, η μητέρα του ραγίζει καρδιές.

Τα 40 έτη θα συμπλήρωνε σήμερα ο Ζακ Κωστόπουλος, τον οποίο ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου το 2018 μέρα μεσημέρι στην Ομόνοια μεσίτης και ιδιοκτήτης κοσμηματοπωλείου, οι οποίοι αμφότεροι κρίθηκαν ένοχοι για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Ανεπούλωτη παραμένει η πληγή που άφησε στην οικογένεια η με ομοφοβικά κίνητρα δολοφονία του. Η μητέρα του Ελένη Κωστοπούλου με ανάρτηση της επανέλαβε ότι παιδί της δολοφονήθηκε εξαιτίας της «μισαλλοδοξίας».

Παράλληλα, ευχήθηκε να υπάρχει σε έναν άλλο κόσμο «όπου θα είσαι ελεύθερος να εκφράζεσαι όπως θέλεις, να φοράς τα ρούχα που θέλεις και να αγαπάς όποιον εσύ θέλεις».

Η ανάρτηση της Ελένης Κωστοπούλου

«Παιδί μου, ουράνιο παιδί μου, παντοτινά ξενιτεμένο μου παιδί,

Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών. Ίσως να έβλεπες την πρώτη άσπρη τρίχα στα κατάμαυρα μαλλιά σου και να ένιωθες το χρόνο να βαραίνει τους ώμους σου. Η φλόγα της καρδιάς σου όμως θα ήταν το ίδιο ζωηρή και φεγγοβολα.

Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών, και θα ήσουν μαζί μας, θα έπαιζες με την ανιψούλα σου και θα γελούσαμε με τις ατάκες και τα αστεία σου. Θα τρώγαμε όλοι μαζί και μετά θα έβγαινες για ποτό με τα αδέρφια και τους φίλους σου. Θα μάζευα τα ρούχα σου από το πάτωμα και θα σου μαγειρευα. Η καρδιά μου θα ήταν ολόκληρη και οι χαρές μου δεν θα ήταν πικρές.

Η ζωή του καθενός μας είναι ένα ρυάκι με γάργαρο νερό που ξεκινά από την πηγή και διασχίζοντας κακοτράχαλους και εύφορους τόπους καταλήγει στον απέραντο ωκεανό και ενώνεται με τα άλλα ρυάκια. Το ρυάκι της δικής σου ζωής στέρεψε νωρίς και δεν έφτασε ποτέ στον ωκεανό γιατί η κακία και η μισαλλοδοξία έφραξαν την πηγή της ζωής σου.

Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να υπάρχεις στον κόσμο που ονειρεύτηκες και πάλεψες για να φτιάξεις. Σε έναν κόσμο όπου θα είσαι ελεύθερος να εκφράζεσαι όπως θέλεις, να φοράς τα ρούχα που θέλεις και να αγαπάς όποιον εσύ θέλεις. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι δίνουν και παίρνουν αγκαλιές, χαρά, καλοσύνη, και βιώνουν την αλήθεια και την παρηγοριά. Αυτός ο κόσμος σου αξίζει παιδί μου.

Rest in peace and in love.

Η μαμά»