Το αρκουδάκι που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καστοριά αναρρώνει βήμα βήμα-ΒΙΝΤΕΟ

Η Κίρκη, το μικρό αρκουδάκι που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι σε τροχαίο ατύχημα στην Καστοριά στις 9 Αυγούστου, συνεχίζει με πείσμα τον αγώνα της για ανάρρωση.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του οργανισμού ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, η αποκατάστασή της είναι αργή αλλά σταθερή. Παρότι δυσκολεύεται ακόμη να σταθεί καλά στα πόδια της, βρίσκει λύσεις: στηρίζεται στους τοίχους του χώρου φιλοξενίας για να διατηρεί την ισορροπία της και μένει όρθια όσο περισσότερο μπορεί.

Σημάδια βελτίωσης φαίνονται και στην όρασή της, ωστόσο εκεί που πραγματικά «θριαμβεύει» είναι στο φαγητό. Η μικρή αρκούδα δεν μπορεί να αντισταθεί σε ένα μπολ γεμάτο φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα οποία αποτελούν την αδυναμία της.