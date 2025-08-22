Το αρκουδάκι που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καστοριά αναρρώνει βήμα βήμα-ΒΙΝΤΕΟ

Η αποκατάστασή της Κίρκης είναι αργή αλλά σταθερή, αλλά εκεί που διαπρέπει πραγματικά είναι ο τομέας του φαγητού
Η Κίρκη, το μικρό αρκουδάκι που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι σε τροχαίο ατύχημα στην Καστοριά στις 9 Αυγούστου, συνεχίζει με πείσμα τον αγώνα της για ανάρρωση.
Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του οργανισμού ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, η αποκατάστασή της είναι αργή αλλά σταθερή. Παρότι δυσκολεύεται ακόμη να σταθεί καλά στα πόδια της, βρίσκει λύσεις: στηρίζεται στους τοίχους του χώρου φιλοξενίας για να διατηρεί την ισορροπία της και μένει όρθια όσο περισσότερο μπορεί.
Σημάδια βελτίωσης φαίνονται και στην όρασή της, ωστόσο εκεί που πραγματικά «θριαμβεύει» είναι στο φαγητό. Η μικρή αρκούδα δεν μπορεί να αντισταθεί σε ένα μπολ γεμάτο φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα οποία αποτελούν την αδυναμία της.
Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση, παρά την αναγκαστική προσωρινή συμβίωσή της με ανθρώπους, η Κίρκη δεν χάνει την άγρια πλευρά της. Καθημερινά υπενθυμίζει στους φροντιστές της ότι δεν θέλει και πολλά πολλά μαζί τους, κρατώντας τις αποστάσεις της.
Το πρόγραμμα περίθαλψης της Κίρκης υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Large Carnivore Connect, που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Prespa Ohrid Nature Trust (PONT).
