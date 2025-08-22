Μια πράξη αγάπης έσωσε ζωές - Νέα επιτυχημένη διαδικασία μεταμόσχευσης οργάνων στο ΠΓΝΠ

Το ΠΓΝΠ με βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης και σεβασμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση μιας σημαντικής διαδικασίας Δωρεάς Ιστών & Οργάνων στις 10/8/2025, χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά ζωής της ασθενούς Ζ. Ε. , η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο του Ρίου.

Η εκλιπούσα δότρια ιστών και οργάνων, με τη συναίνεση της οικογένειάς της, προσέφερε τα όργανά της, χαρίζοντας σε πολλούς συνανθρώπους μας που βρίσκονταν σε αναμονή για μεταμόσχευση την ευκαιρία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η απόφαση αυτή, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, αποτελεί ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Η μεταμοσχευτική διαδικασία υλοποιήθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων του ΠΓΝΠ. Η ΜΕΘ συντόνισε όλη τη διαδικασία ενώ συμμετείχαν εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες λήψης/μεταμόσχευσης από το Ωνάσειο και το ΠΓΝΠ, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), που φρόντισε με ταχύτητα και ασφάλεια για τη μεταφορά των οργάνων. Σημαντική ήταν η συμβολή ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Αναισθησιολογικού τμήματος και των Χειρουργείων, του τμήματος Ακτινολογίας και Επεμβατικής Ακτινολογίας, του Καρδιολογικού τμήματος και των Επεμβατικών Καρδιολόγων, του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, του τμήματος Αιμοδοσίας και του Μικροβιολογικού τμήματος

Ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) υπήρξε καταλυτικός, τόσο στον συντονισμό της διαδικασίας, όσο και στην επικοινωνία με τις μεταμοσχευτικές μονάδες πανελλαδικά. Χάρη στη συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κατέστη δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταμοσχευτικής διαδικασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Διοίκηση του ΠΓΝΠ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και την απέραντη ευγνωμοσύνη για την απόφασή τους να δωρίσουν ζωή μέσα από τον θάνατο.