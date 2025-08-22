H Bίβιαν Σαμουρη για την επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Πάτρα

Για την επόμενη ημέρα της καταστοφικής πυρκαγιάς μίλησε στο TheBest.gr η Αντιδήμαρχος Υγείας & Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων, Βίβιαν Σαμούρη.

Όπως μας τόνισε η επόμενη μέρα της καταστροφικής, σε πολλαπλά επίπεδα, πυρκαγιάς -και- στην Πάτρα, έχει κάνει κυριολεκτικά αβίωτη την καθημερινότητα δεκάδων οικογενειών, των οποίων η αγωνία εντείνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς το ισχνό ύψος των επιδομάτων και το έωλο έως ώρας ποσοστό αποζημίωσης (κατεστραμμένων σπιτιών, αγροτικών καλλιεργιών, κτηνοτροφικών δράσεων και ζώων, επιχειρήσεων κτλ) δείχνουν ευθέως ότι η τεράστιας δυσκολίας και επίπονη πορεία που θα λάβουν στο άμεσο μέλλον, για να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους, θα είναι μια «νέα κανονικότητα», με ανοικτές πληγές.

"Εάν στα παραπάνω αθροίσουμε το γεγονός πως η καταγραμμένη -και στη φωτιά της Πάτρας- ανικανότητα του Κράτους να παρέμβει έγκαιρα και αποτελεσματικά, καθώς με τις ηθελημένα ελλειμματικές πολιτικές της η Κυβέρνηση άφησε αθωράκιστη τη χώρα, όλοι -και κυρίως οι πληγέντες συμπολίτες μας- αντιλαμβανόμαστε τι εφιαλτικές στιγμές θα ζήσουμε πάλι, σε πιθανές επερχόμενες πλημμύρες…

Εμείς, από την πλευρά μας, ως Δημοτική Αρχή, θα παλέψουμε σθεναρά, για να πάρουν πίσω τη ζωή τους οι συμπολίτες μας, απαιτώντας από την Κυβέρνηση- την οποία βαραίνει αποκλειστικά η ευθύνη γι’ αυτή τη συμφορά- την πλήρη αποκατάσταση -στις πραγματικές και δίκαιες διαστάσεις της-, όλων των ζημιών που υπέστησαν οι πληγέντες" επεσήμανε τη κ. Σαμούρη.

Όσον αφορά την αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας, η κ. Σαμούρη υποστήριξε πως έχει τις αρμοδιότητες χορήγησης του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής τους.

"Γι’ αυτό και σπεύσαμε άμεσα να συγκροτήσουμε επιτροπές, που έχουν ως αρμοδιότητα την εξέταση των αιτημάτων, για την ένταξη των πληγέντων εκ των συμπολιτών μας στα προαναφερθέντα επιδόματα. Οι εν λόγω επιτροπές μάλιστα, θα συνεδριάζουν καθημερινά, ώστε να καταθέτουμε άμεσα το αίτημα επιχορήγησης για τις πρώτες αποζημιώσεις.

Σημειωτέον, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2025¨ επεσήμανε.

Μάλιστα τόνισε πως βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία με τους πληγέντες συμπολίτες, τους Προέδρους των Διαμερισμάτων και Κοινοτήτων, όπως και με τη ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, που υπάγεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας), για τη διασταύρωση των στοιχείων, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις για την αποζημίωσή τους.

Σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας τα μέχρι στιγμής στοιχεία στο Δήμο Πατρέων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όμως η καταγραφή των εν εκτάσει ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη:

Ζημιές εντοπίστηκαν και καταγράφτηκαν έως ώρας σε 147 κτίρια. Συγκεκριμένα, στα Βραχνέικα 53 (12 κόκκινα, 38 κίτρινα), ενώ σε Θρανό, Καμίνια, Πάτρα και Τσουκαλαίικα συνολικά 94 κτίρια έχουν εμφανείς φθορές.

Από το σύνολο των 147 κτιρίων, 113 κτίρια κρίθηκαν ως «κίτρινα», με αξιοσημείωτες ζημιές, ωστόσο θεωρούνται κατοικήσιμα, ενώ 56 «κόκκινα» (δηλαδή μη κατοικήσιμα) και τα υπόλοιπα 52 χαρακτηρίστηκαν «πράσινα» με μικρότερες φθορές.