Διακοπές: Πώς η ακρίβεια επηρεάζει τις επιλογές των νέων - Με χαρτζιλίκι και δανεικά η καλοκαιρινή έξοδος

Οι οικονομικές δυσκολίες και η ακρίβεια στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων έχουν περιορίσει αισθητά τις επιλογές των νέων για καλοκαιρινές διακοπές.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, πολλοί αναγκάζονται να περιοριστούν σε μικρές, κοντινές αποδράσεις, καθώς το κόστος για μεγαλύτερα ταξίδια παραμένει υψηλό.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ALPHA, οι νέοι που στηρίζονται αποκλειστικά στα δικά τους οικονομικά μέσα προσαρμόζουν τις διακοπές τους σε πιο οικονομικές λύσεις, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που απευθύνονται σε γονείς ή συγγενείς για οικονομική στήριξη.

Παράλληλα, αρκετοί δεν κατάφεραν να πάρουν άδεια ή να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να περιοριστούν σε επισκέψεις στις παραλίες της Αττικής. Κάποιοι, πάντως, παραμένουν αισιόδοξοι και ετοιμάζουν ταξίδια για τον Σεπτέμβριο, ελπίζοντας σε καλύτερες συνθήκες και πιο προσιτές τιμές.