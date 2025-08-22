Κορινθίου – Καραθανάσης: Το δείπνο σε ακριβό εστιατόριο της Ιταλίας

Τις διακοπές των ονείρων τους περνούν εδώ και 16 ημέρες, το ζευγάρι Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης, καθώς βρίσκονται στην 17η ημέρα των διακοπών τους και συνεχίζουν…

Ξεκινώντας από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Αλόννησο, που είχαν κλείσει μια πολυτελή σουίτα, κάνοντας τις πρώτες τους διακοπές μαζί, ενώ στη συνέχεια, χωρίς καμία διακοπή, είχαν ήδη προγραμματίσει να ξεκινήσουν το γύρο της Ιταλίας και των όμορφων περιοχών της, από το Μπάρι, στο Ποζιτάνο, στο Κάπρι, στο Αμάλφι…

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly