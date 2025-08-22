Κορινθίου – Καραθανάσης: Το δείπνο σε ακριβό εστιατόριο της Ιταλίας

Οι όμορφες στιγμές που περνούν
Τις διακοπές των ονείρων τους περνούν εδώ και 16 ημέρες, το ζευγάρι Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης, καθώς βρίσκονται στην 17η ημέρα των διακοπών τους και συνεχίζουν…
Ξεκινώντας από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Αλόννησο, που είχαν κλείσει μια πολυτελή σουίτα, κάνοντας τις πρώτες τους διακοπές μαζί, ενώ στη συνέχεια, χωρίς καμία διακοπή, είχαν ήδη προγραμματίσει να ξεκινήσουν το γύρο της Ιταλίας και των όμορφων περιοχών της, από το Μπάρι, στο Ποζιτάνο, στο Κάπρι, στο Αμάλφι…
Διαβάστε περισσότερα στο youweekly
Emily in Paris: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρεμιέρας – Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα γυρίσματα
Διονυσίου - Sabbath, Καρράς - Metallica: Η heavy metal πλευρά του ελληνικού λαϊκού από το ChatGPT
Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr