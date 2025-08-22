Grand Hotel: Ο «μετρ» Παναγιώτης Μπουγιούρης φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή της Κυβέλης

Μετά από όσα έχουν συμβεί, η ηρωίδα της Δάφνης Λαμπρόγιαννη λυγίζει και νιώθει μόνη στα νέα επεισόδια του Grand Hotel.

Στον δεύτερο κύκλο της καθημερινής σειράς «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1 αναμένεται να δούμε αρκετά νέα πρόσωπα, ανάμεσα τους και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης. Ο δημοφιλής ηθοποιός θα υποδυθεί τον μετρ Διονύση Παναγόπουλο ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερα έξυπνος, δραστήριος και ευγενικός άνδρας.

Ο νέος ήρωας του Grand Hotel αναμένεται να κερδίσει τη συμπάθεια όλων, ωστόσο κρύβει πολλά μυστικά και δεν είναι τυχαία η άφιξη και η παραμονή του στο ξενοδοχείο. Κι αυτό καθώς ο χαρακτήρας που θα «ντυθεί» ο Παναγιώτης Μπουγιούρης έχει τους δικούς του σκοπούς και στόχους και δρα παρασκηνιακά. Μάλιστα, προσπαθεί με ευγενικό τρόπο να πλησιάσει την Κυβέλη και να της γίνει απαραίτητος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μάρας Σαρρή στο περιοδικού My Tv, τα προβλήματα για την ηρωίδα του Grand Hotel στον δεύτερο κύκλο δεν θα έχουν τέλος και κάποια στιγμή θα της γυρίσουν την πλάτη όλα τα παιδιά της. Μετά από όσα έχουν συμβεί, η Κυβέλη λυγίζει και νιώθει μόνη. Έχει ανάγκη από ένα στήριγμα και ο Διονύσης, που έχει γίνει σκιά της, αντιλαμβάνεται πως κάτι σοβαρό την απασχολεί μιας και για πρώτη φορά η ίδια δείχνει τόσο ευάλωτη. Λίγο αργότερα, βρίσκεται μόνο στο δωμάτιο της και σκέφτεται να δώσει τέλος στη ζωή της.

Τη στιγμή, όμως, που η Κυβέλη είναι έτοιμη να πηδήξει από το παράθυρο, εισβάλλει μέσα ο μετρ και την αρπάζει. Η ηρωίδα της Δάφνης Λαμπρόγιαννη ξεσπάει σε κλάματα ενώ φωνάζει στον Διονύση να φύγει και να την αφήσει ήσυχη. Εκείνος όμως παραμένει εκεί, προσπαθώντας να την ηρεμήσει. Τότε η Κυβέλη τον φιλάει στο στόμα και περνούν μαζί μια νύχτα πάθους.