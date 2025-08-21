Tom Greenwood: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που νοσηλεύεται μετά από το τροχαίο στη Μύκονο

Σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται ο ιδρυτής της Volt και CEO της Velocity Tom Greenwood μετά από τροχαίο ατυχημα στο οποίο ενεπλάκη στη Μύκονο.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό ο Tom Greenwood ενεπλάκη σε τροχαίο με γουρούνα κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο νησί των ανέμων.

Γιατί αρνήθηκε η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία να κάνει αεροδιακομιδή

Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όπου οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν. Η συνοδός του ειδοποίησέ την ιδιωτική εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένος, ωστόσο όταν γιατροί της έφτασαν στο κέντρο υγείας αρνήθηκαν να τον παραλάβουν με την αιτιολογία ότι η αεροδιακομιδή μπορεί να αποβεί μοιραία.

* Ο Tom Greenwood ίδρυσε το 2019, την Volt, μια εταιρεία πληρωμών σε πραγματικό χρόνο που επεκτάθηκε παγκοσμίως και ανακηρύχθηκε το 2024 σε UK Fintech της χρονιάς. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Velocity, μιας πλατφόρμας που ενοποιεί τις παγκόσμιες πληρωμές.