Ιός του Δυτικού Νείλου: 2 νεκροί και συνολικά 47 κρούσματα στη χώρα μας

2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μόνο την τελευταία εβδομάδα 12 ασθενείς διαγνώστηκαν με την επικίνδυνη λοίμωξη που προκαλούν τα μολυσμένα κουνούπια με αποτέλεσμα να εκτοξεύσει τα κρούσματα στην Ελλάδα.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου φαίνεται πως εξαπλώνεται ραγδαία στη χώρα μας. Οι 2 ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας άνω των 78 χρόνων, είχαν αρρωστήσει βαριά, παρουσιάζοντας εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).

Την εβδομάδα 13-20 Αυγούστου 2025, 12 ασθενείς διαγνώσθηκαν με τον ιό. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των εγχώριων κρουσμάτων (συμπεριλαμβανομένων των νεκρών) εφέτος στην χώρα μας έφτασε τους 47. Από τους ασθενείς αυτούς, μόνο οι 6 είχαν ήπια συμπτώματα.

Όλοι οι άλλοι είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ (σ.σ. συμπεριλαμβάνει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό) και κυρίως:

Εγκεφαλίτιδα ή

Άσηπτη μηνιγγίτιδα ή

Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα

Όλοι οι ασθενείς έως στιγμής χρειάσθηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο. Οι 2 εξ αυτών, όπως προαναφέρθηκε, έχασαν τη ζωή τους. Άλλοι 34 έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ οι υπόλοιποι 11 εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Από αυτούς, οι 2 νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει εφέτος από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν ηλικία από 28 έως 92 χρόνων. Η μέση ηλικία τους είναι τα 74 χρόνια.

Πάντως, τα 47 κρούσματα δεν είναι τα μοναδικά που έχει προκαλέσει ο ιός στη χώρα μας. Σε κάθε ένα με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, αντιστοιχούν άλλα 140 που ήταν ασυμπτωματικά ή είχαν ήπια συμπτώματα και έτσι δεν απευθύνθηκαν στους γιατρούς.

Κρούσματα σε 22 δήμους

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Ο πρώτος ασθενής που διαγνώσθηκε εφέτος στην Ελλάδα, ανέφερε ότι τα συμπτώματά του άρχισαν στις 22 Ιουνίου 2025.

Τα εφετινά κρούσματα καταγράφονται, έως στιγμής, σε 22 δήμους της χώρας. Τα περισσότερα εντοπίζονται στη Θεσσαλία και την Αττική (ανέρχονται σε 23 και 17, αντίστοιχα). Πιο αναλυτικά, οι δήμοι της χώρας με κρούσματα έχουν ως εξής:

Στην Αττική:

Δήμος Ασπροπύργου – 2 κρούσματα

Δήμος Ελευσίνας – 1 κρούσμα

Δήμος Φυλής – 1 κρούσμα

Δήμος Αιγάλεω – 1 κρούσμα

Δήμος Περιστερίου – 1 κρούσμα

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού – 1 κρούσμα (ήταν ήπιο)

Δήμος Ιλίου – 2 κρούσματα

Δήμος Κορυδαλλού – 1 κρούσμα

Δήμος Σαλαμίνος – 1 κρούσμα

Δήμος Μαραθώνος – 4 κρούσματα

Δήμος Παπάγου-Χολαργού – 1 κρούσμα

Δήμος Ηλιουπόλεως – 1 κρούσμα

Στη Θεσσαλία:

Δήμος Τυρνάβου – 2 κρούσματα (το 1 ήταν ήπιο)

Δήμος Αγιάς – 3 κρούσματα

Δήμος Λαρισαίων – 9 κρούσματα (το 1 ήταν ήπιο)

Δήμος Τεμπών – 5 κρούσματα (τα 2 ήταν ήπια)

Δήμος Κιλερέρ – 3 κρούσματα

Δήμος Καρδίτσας – 1 κρούσμα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα:

Δήμος Πύργου – 2 κρούσματα

Δήμος Αλεξανδρούπολης – 2 κρούσματα (το 1 ήταν ήπιο)

Δήμος Διδυμοτείχου – 2 κρούσματα

Δήμος Πέλλας – 1 κρούσμα

Ο ιός του Δυτικού Νείλου κυκλοφορεί επίσης στην Καβάλα, την Αρκαδία και την Αιτωλοακαρνανία, επισημαίνει ο ΕΟΔΥ. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα κρούσματα που καταγράφονται σε ιπποειδή.

Τα κρούσματα αυτά είναι:

Ένα σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Καβάλας

Ένα σε οικισμό της Π.Ε. ΑιτωλοακαρνανίαςΤρία σε οικισμούς της Π.Ε. Αρκαδίας