Copa Sudamericana: Aιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών και αναφορές για τρεις νεκρούς

Εικόνες ντροπής και βίας, με σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών, αμαύρωσαν τον επαναληπτικό του Sudamericana ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε και προκάλεσαν την οριστική του διακοπή στο 52ο λεπτό του.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν με αφορμή ένα κλεμμένο πανό από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, οι οποίοι στη συνέχεια προσέγγισαν αυτούς της Ιντεπεντιέντε πετώντας αντικείμενα, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Τα σοβαρά επεισόδια, όμως, έγιναν κατά την εκκένωση του γηπέδου από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ. Οι Αργεντινοί αντεπιτέθηκαν, πρόλαβαν κάποιους φιλοξενούμενους στις κερκίδες, ενώ υπήρξαν και πολλές συμπλοκές γύρω από το γήπεδο.