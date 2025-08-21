Ο Άρης Μουγκοπέτρος: «4 μήνες από το συμβάν που μου άλλαξε εντελώς την ζωή»

Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερις μήνες από τη μέρα που ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά από κροτίδα σε γλέντι.

Ο γνωστός κλαρινίστας ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το οποίο συνόδευσε με ένα μικρό κείμενο.

«4 μήνες σήμερα μετά από το συμβάν που μου άλλαξε εντελώς την ζωή… Το μόνο που έχει παραμείνει ίδιο είναι η αγάπη μου για τα κορίτσια μου… Όλα τα υπόλοιπα τα άλλαξαν κάποιοι με το ζόρι… Σας αγαπώ πολύ και ανεβάζω αυτό το βιντεάκι γιατί είχαμε και μια όμορφη guest εμφάνιση για πρώτη φορά…», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος.