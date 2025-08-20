Καρπέτας στο Περιφερειακό Συμβούλιο: Δεδομένες οι πολιτικές ευθύνες για τις φωτιές στην Αχαΐα -Οι υπεύθυνοι οφείλουν να παραιτηθούν

Κριτική προς την Περιφερειακή Αρχή για τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αχαΐα άσκησε ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε- Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα 20 Αυγούστου, ζητώντας πολιτική ανάληψη ευθυνών, παραιτήσεις, αλλά και άμεσα μέτρα στήριξης των πληγέντων.

Η περιφερειακή παράταξη σε ανακοίνωσή της, αναφέρει: "Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας, στην έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 20 Αυγούστου ζήτησε από την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει την πολιτική ευθύνη που της αναλογεί για τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν την Αχαΐα και ζήτησε παραιτήσεις, τονίζοντας ότι «δεν γίνεται να καίγεται η Αχαΐα και κανείς να μην αναλαμβάνει την ευθύνη». Συγκεκριμένα στην τοποθέτησή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο δήλωσε: «Αν κ. Περιφερειάρχη παραδεχθείτε ότι έγιναν λάθη, τότε οφείλετε να πράξετε το ελάχιστο: να ζητήσετε την παραίτηση του αντιπεριφερειάρχη σας, του κυρίου Ζαΐμη, ο οποίος διαβεβαίωνε ότι «η Περιφέρεια είναι καλύτερα προετοιμασμένη από ποτέ». Γιατί η πραγματικότητα απέδειξε το αντίθετο. Γιατί η αλαζονεία και η ψευδαίσθηση προετοιμασίας είχαν τραγικό κόστος: καμένα σπίτια, χαμένες περιουσίες, απελπισμένοι άνθρωποι.

Δεν γίνεται να καίγεται η Αχαΐα και κανείς να μην αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν γίνεται να ζητάμε από τους πολίτες να ξαναχτίσουν τις ζωές τους από τις στάχτες, ενώ οι υπεύθυνοι μένουν στις καρέκλες τους σαν να μη συνέβη τίποτα.

Αν δεν υπάρξουν παραιτήσεις, το μήνυμα προς την κοινωνία είναι σαφές: ότι η αποτυχία δεν τιμωρείται, ότι η αδράνεια δεν έχει συνέπειες, ότι οι πολίτες θα πληρώνουν το κόστος αλλά κανείς δεν θα λογοδοτεί. Και τότε η αιρετή Περιφέρεια χάνει οριστικά την αξιοπιστία της».

Ο κ. Καρπέτας, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τόνισε ότι μέσα σε λίγες μέρες καταστράφηκαν 42.000 στρέμματα γης, κάηκαν σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες, χάθηκαν ζώα και κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.

«Οι πολίτες βρέθηκαν μόνοι, χωρίς σχέδιο, χωρίς οργάνωση, χωρίς έγκαιρη θωράκιση. Το μόνο που είχαν από το κράτος ήταν SMS εκκένωσης από το 112», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική προς την Περιφερειακή Αρχή, σημειώνοντας: «Ενώ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας διαβεβαίωνε ότι η Περιφέρεια ήταν καλύτερα προετοιμασμένη από ποτέ, η πραγματικότητα έδειξε το ακριβώς αντίθετο. Ούτε αντιπυρικές ζώνες, ούτε επαρκή μέσα, ούτε στοιχειώδης συντονισμός. Οι πυροσβέστες έδωσαν τη μάχη μόνοι τους». Ο επικεφαλής της παράταξης πρόσθεσε:

«Η σημερινή Περιφερειακή Αρχή δεν ασκεί αυτοδιοίκηση. Λειτουργεί σαν προέκταση της κυβέρνησης: δεν διεκδικεί, ανακοινώνει, δεν απαιτεί, περιμένει οδηγίες, δεν έχει φωνή, αναπαράγει τις αποφάσεις της Αθήνας. Αυτό δεν είναι Αυτοδιοίκηση».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις κυβερνητικές εξαγγελίες για αποζημιώσεις, ζητώντας ξεκάθαρες δεσμεύσεις:

«Η κυβέρνηση μιλά για κάλυψη 80% σε κατοικίες και 70% σε επιχειρήσεις, αλλά αφήνει γκρίζες ζώνες για καλλιέργειες και μηχανήματα. Θυμίζουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει 80% κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Το θέλουμε ρητά και εδώ, με άμεση καταβολή προκαταβολών και γρήγορες εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της παράταξης έθεσε καίρια ερωτήματα προς την Περιφερειακή Αρχή:

· Εφαρμόστηκε το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για Πάτρα και Δυτική Αχαΐα;

· Πόσα άτομα και ποια μέσα επιχείρησαν, σε ξηρά και αέρα;

· Υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και ποια ήταν η κατάστασή τους;

· Πού κατευθύνθηκαν τα χιλιάδες ευρώ που δαπανά κάθε χρόνο η Περιφέρεια σε ιδιώτες για έργα Πολιτικής Προστασίας; Πόσα ιδιωτικά μηχανήματα συμμετείχαν στην πυρόσβεση;

«Δεν μιλάμε για νούμερα. Μιλάμε για ανθρώπους που σήμερα κοιμούνται σε ξένα σπίτια, που αύριο δεν ξέρουν αν θα σταθούν ξανά όρθιοι», σημείωσε ο κ. Καρπέτας, προσθέτοντας ότι οι πολίτες απαιτούν αλήθεια, λογοδοσία και αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» ζήτησε:

· Άμεση αποζημίωση με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (80% κρατική αρωγή – 20% άτοκο δάνειο με την εγγύηση του Δημοσίου).

· Πρώτες προκαταβολές τώρα σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες, κτηνοτρόφους.

· Γρήγορες εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ και ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα.

· Απολογιστική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τη συμμετοχή των ίδιων των πυρόπληκτων, των εμπλεκόμενων φορέων και των Δήμων που επλήγησαν.

· Ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης (αντιπυρικά έργα, καθαρισμοί, δασικοί δρόμοι, αντιπλημμυρική προστασία).

Κλείνοντας, ο Κώστας Καρπέτας υπογράμμισε: «Η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι μεσάζοντας της κεντρικής εξουσίας. Οφείλει να διεκδικεί, να προστατεύει και να στέκεται μπροστά. Αν η Περιφερειακή Αρχή συνεχίσει να σιωπά και να λειτουργεί σαν γραφείο Τύπου της κυβέρνησης, τότε δεν έχει θέση να μιλά για Πολιτική Προστασία»".