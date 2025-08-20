Φαρμάκης στο Περιφερειακό Συμβούλιο: «Μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο και μεγάλο αγώνα, θα τον δώσουμε με όλη μας τη δύναμη»

Έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο, πραγματοποιήθηκε σήμερα, για τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα.

Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει σχετικά: "Την αποφασιστικότητά του για άμεση διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος της καταβολής αποζημιώσεων, αλλά και την κατάλληλη προετοιμασία με αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά έργα εν όψει του χειμώνα εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά την τοποθέτησή του στο έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025.

«Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα κάνει κάθε τι δυνατό και δεν θα πάψει ποτέ να διεκδικεί το καλύτερο, πάντα δίπλα στην κοινωνία. Ξέρω πως ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας είναι και πάλι μεγάλος και δύσκολος. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Πάντα δίπλα στην κοινωνία, θα ξεπεράσουμε και αυτή την περιπέτεια, θα βγούμε πιο δυνατοί» τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Ακόμα, ο κ. Φαρμάκης υπογράμμισε ότι υπάρχει ανάγκη η οργανωμένη Πολιτεία να δομήσει μία νέα και ολοκληρωμένη αντίληψη πρόληψης των πυρκαγιών, καθώς και να επικαιροποιήσει τον στρατηγικό σχεδιασμό αύξησης της ανθεκτικότητας των υποδομών, δεδομένου ότι η κλιματική κρίση είναι ήδη παρούσα και θα συνεχίσει να απειλεί όλο και περισσότερο. Στην κατεύθυνση αυτή ανέφερε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιδιώξει έναν μεγάλο διάλογο με το σύνολο των τοπικών φορέων για την κατάθεση ιδεών και προτάσεων.

Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές της Περιφέρειας ως προς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, ο Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι οι διαδικασίες καταγραφής θα ολοκληρωθούν άμεσα, ενώ τα έργα αποκατάστασης, όπως και τα αντιπλημμυρικά θα ξεκινήσουν και να υλοποιηθούν έγκαιρα, με διαδικασίες κατεπείγοντος, όπως έγινε στην Ηλεία το 2021.

Ιδιαίτερη αναφορά ο κ. Φαρμάκης έκανε στη συνδρομή της Περιφέρειας κατά την ώρα της πυρκαγιάς ενισχύοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μίλησε για τη επόμενη μέρα, αλλά και για τη συνέχιση των ενεργειών όλο το επόμενο διάστημα προκειμένου να υποστηριχτούν με κάθε τρόπο οι πληγέντες.

Παράλληλα μίλησε για παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία έξι χρόνια και αφορούν έργα ή δράσεις, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, που κυριολεκτικά δεν είχαν γίνει επί δεκαετίες.

«Μόνο οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει από τις τεχνικές μας υπηρεσίες σε αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και σε καθαρισμούς δρόμων και χειμάρρων, ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ. Επίσης, έχουμε διαθέσει πάνω από 2 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για την προμήθεια δέκα νέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου για να ενισχυθούν οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και φέτος, δεσμεύσαμε πάνω από 4,5 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027 για εξοπλισμό και μηχανήματα για την Πολιτική Προστασία των 19 Δήμων της Δυτικής Ελλάδας.

Ακόμα, αντλήσαμε 5 εκ. ευρώ από το «Αντώνης Τρίτσης» για τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης για πυρκαγιές, που περιλαμβάνει τρεις σταθμούς Lidar, δεκαπέντε συστήματα ανίχνευσης θερμικού και οπτικού πεδίου, αλλά και ένα κέντρο ελέγχου. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού και γίνονται δοκιμές στα απαιτούμενα λογισμικά, ενώ το Κέντρο Ελέγχου θα βρίσκεται στο κτίριο της Π.Ε. Αχαΐας και θα επικοινωνεί απευθείας με τα Διοικητήρια στους άλλους δύο νομούς» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, παρέθεσε τα πιο πρόσφατα στοιχεία σε σχέση με τις καταστροφές που έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί και αφορούν 800 περίπου αιγοπρόβατα, 500 πτηνά, 253 μελισσοκυψέλες και 9.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στην ΠΕ Αχαΐας, 100 αιγοπρόβατα, 250 μελισσοκυψέλες, 5.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, 100 αιγοπρόβατα, 3.000 στρέμματα ελιές και σταφιδάμπελα, 2.500 στρέμματα χορτολιβαδική έκταση στην ΠΕ Ηλείας. Ακόμη, καταγράφηκαν σημαντικές απώλειες σε σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες ζωοτροφών, αγροτικά μηχανήματα και αρδευτικά δίκτυα, η πλήρη αποτύπωση των οποίων αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Στα δύσκολα πύρινα μέτωπα που είχαν να αντιμετωπίσουν αναφέρθηκαν ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Σολδάτος, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας Βασίλειος Μαρτζάκλης και ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας Στράτος Πετράκης. Από το Λιμενικό Σώμα μίλησαν οι Νικόλαος Κωνσταντέλλης (Διοικητής 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ Πάτρας) και Λάζαρος Χανουμίδης (Κεντρικός Λιμενάρχης Πάτρας) ενώ εκ μέρους της ΕΛΑΣ οι Ανδρέας Πλέσσιας (Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση Δυτικής Ελλάδας), Γεώργιος Σωτηρόπουλος (Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας), Δημήτρης Νούσης (Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας)

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν οι Δήμαρχοι Καλαβρύτων και Πρόεδρος ΠΕΔ Θανάσης Παπαδόπουλος, Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Ερυμάνθου Θεόδωρος Μπαρής, Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας, Πύργου Στάθης Καννής, οι Αντιδήμαρχοι Μεσολογγίου Νικόλαος Παπανικολάου, Αγρινίου Δημήτριος Σκορδόπουλος.

Ακολούθησε ενημέρωση από τους Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Μαυρομμάτη, ΠΕ Ηλείας Νίκο Κοροβέση και συζήτηση με το Σώμα".