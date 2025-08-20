Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Το σύνθημα που προκαλεί ερωτηματικά: "Καλύτερα να καίω την πόλη από το να φλέγομαι"

Πάτρα: Το σύνθημα που προκαλεί ερωτηματι...

Πίσω από την πλατεία Πίνδου

Ένα σύνθημα στην πόρτα ενός γκαράζ στην περιοχή πίσω από την πλατεία Πίνδου στην Πάτρα, προκαλεί εύλογη απορία, ενώ πληροφορίες του thebest.gr αναφέρουν ότι για αυτό έχει λάβει γνώση και η ΕΛ.ΑΣ.

"Καλύτερα να καίω την πόλη από το να φλέγομαι" γράφει με μαύρα γράμματα, το ανυπόγραφο σύνθημα, το οποίο εντοπίστηκε πριν λίγες ημέρες και ενώ η Πάτρα είχε παραδοθεί στις φλόγες.

Τυχαίο; Συγκυριακό; Κακόγουστο αστείο; Όπως και να΄χει, προκαλεί ανατριχίλα.

Ειδήσεις Τώρα

Καιρός: Επανέρχονται τα 40άρια πριν πέσει και πάλι η θερμοκρασία

Αγρίνιο: «Ήταν ένα παιδί μάλαμα» – Θρήνος στα Τριαντέικα για το χαμό του Στέφανου Μήτσου

Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Συνθήματα

Ειδήσεις