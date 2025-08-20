Πάτρα: Το σύνθημα που προκαλεί ερωτηματικά: "Καλύτερα να καίω την πόλη από το να φλέγομαι"

Πίσω από την πλατεία Πίνδου
Ένα σύνθημα στην πόρτα ενός γκαράζ στην περιοχή πίσω από την πλατεία Πίνδου στην Πάτρα, προκαλεί εύλογη απορία, ενώ πληροφορίες του thebest.gr αναφέρουν ότι για αυτό έχει λάβει γνώση και η ΕΛ.ΑΣ.
"Καλύτερα να καίω την πόλη από το να φλέγομαι" γράφει με μαύρα γράμματα, το ανυπόγραφο σύνθημα, το οποίο εντοπίστηκε πριν λίγες ημέρες και ενώ η Πάτρα είχε παραδοθεί στις φλόγες.
Τυχαίο; Συγκυριακό; Κακόγουστο αστείο; Όπως και να΄χει, προκαλεί ανατριχίλα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr