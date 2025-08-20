Back to Top
Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας - Ακυρώνεται η συναυλία «THE MUSIC OF QUEEN LIVE»

Ήταν προγραμματισμένη για την Δευτέρα 25 Αυγούστου

Από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό, ότι η προγραμματισμένη για την Δευτέρα 25 Αυγούστου συναυλία «THE MUSIC OF QUEEN LIVE», ακυρώνεται λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Από την παραγωγή διευκρινίζεται ότι οι θεατές που αγόρασαν εισιτήρια, θα λάβουν τα χρήματά τους πίσω στους λογαριασμούς τους, ανάλογα με τον τρόπο που τα αγόρασαν.

