Το Ισραήλ επιστρατεύει 60.000 εφέδρους για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Περίπου 60.000 Ισραηλινοί έφεδροι πρόκειται να λάβουν φύλλα πορείας που ο στρατός θα εκδώσει από την Τετάρτη για επίθεση στη Γάζα, σε μια νέα κλιμάκωση της σφαγής που διαδραματίζεται στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο ακροδεξιός υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ ενέκρινε τα σχέδια του στρατού, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και αξιωματούχους ασφαλείας, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, ενώ στη συνέχεια, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα στο AFP.

Οι εντολές δεν θα είναι άμεσες, αλλά θα υλοποιηθούν σε αρκετά κύματα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Η πλειονότητα — περίπου 40.000-50.000 — θα κληθούν να παρουσιαστούν για υπηρεσία στις 2 Σεπτεμβρίου. Ένα δεύτερο κύμα θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο και ένα τρίτο τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τον IDF.

Ο αριθμός των εφέδρων που καλούνται προστεθεί σε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους που υπηρετούν ήδη στα στρατεύματα.

Οι IDF ανακοίνωσαν επίσης ότι παρατείνουν τη θητεία για πολλούς από τους εφέδρους που υπηρετούν ήδη κατά 30-40 ημέρες. Αυτό θα ανεβάσει τον συνολικό αριθμό των εφέδρων που θα βρίσκονται ταυτόχρονα σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της επίθεσης σε περίπου 130.000.

Οι έφεδροι περιλαμβάνουν τρεις ταξιαρχίες και αρκετά ακόμη τάγματα, καθώς και πολλούς στρατιώτες υποστήριξης μάχης, μεταξύ των οποίων σε τομείς όπως οι πληροφορίες και ο εφοδιασμός.

Δεν αναμένεται όλοι οι έφεδροι να συμμετάσχουν στην επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας, καθώς κάποιοι θα αντικαταστήσουν στρατεύματα του τακτικού στρατού σε άλλα μέτωπα.

Συνολικά, πέντε μεραρχίες του IDF, αποτελούμενες από δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, επρόκειτο να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι δυνάμεις περιλάμβαναν 12 ταξιαρχίες, καθένα από τα οποία διέθετε πεζικό, τεθωρακισμένα, πυροβολικό και μηχανικό μάχης, καθώς και δυνάμεις υποστήριξης. Επιπλέον, οι βόρειες και νότιες ταξιαρχίες της Μεραρχίας Γάζας — που κανονικά είναι υπεύθυνες για τα σύνορα — επρόκειτο να συμμετάσχουν στην επίθεση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ταξιαρχιών σε 14.

Το Ισραήλ βάζει μπροστά το φονικό του σχέδιο

Οι εντολές επιστράτευσης εφέδρων στάλθηκαν αφού ο Κατζ συναντήθηκε την Τρίτη με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του IDF, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, άλλους ανώτερους αξιωματικούς και εκπροσώπους της Σιν Μπετ, προκειμένου να εγκρίνουν τα στρατιωτικά σχέδια για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με το γραφείο του.

Η επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας — την οποία ενέκρινε ο Κατζ — ονομάστηκε «Άρματα του Γεδεών Β΄», ακολουθώντας προηγούμενη επιχείρηση με το ίδιο όνομα, κατά την οποία ο IDF είχε καταλάβει το 75% της Λωρίδας, ισχυριζόμενο ότι έτσι πιέζει τη Χαμάς σε συμφωνία για τους ομήρους.

Πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι ο Κατζ επαίνεσε το σχέδιο και τις προετοιμασίες του IDF κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντολή της κυβέρνησης προς τον στρατό να καταλάβει την Πόλη της Γάζας.

Ο στρατός ανέφερε ότι οι φάσεις προετοιμασίας της επιχείρησης έχουν ήδη ξεκινήσει, με συνεχιζόμενες επιχειρήσεις στα περίχωρα της Γάζας. Η ταξιαρχία πεζικού Nahal και η 7η τεθωρακισμένη ταξιαρχία επιχειρούν στη συνοικία Ζεϊτούν, ενώ η ταξιαρχία πεζικού Givati ξεκίνησε νέα επιχείρηση στην Τζαμπάλια, βόρεια της πόλης.

Ο IDF υποστήριξε επίσης ότι έχουν αρχίσει προσπάθειες για τη δημιουργία ανθρωπιστικών υποδομών στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, για το περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους αμάχους που αναμένεται να εκτοπιστούν από την Πόλη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου σκηνών και εξοπλισμού στέγασης τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια, το Ισραήλ έχει πολλάκις προχωρήσει στον ισχυρισμό ότι φροντίζει για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, γεγονός που διαψεύδεται από διεθνείς οργανισμούς που διαπιστώνουν ότι η Γάζα βρίσκεται αντιμέτωπη με λιμό. Ο Κατζ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενέκρινε τις «ανθρωπιστικές προετοιμασίες» για την επιχείρηση, σύμφωνα με το γραφείο του.