Γιώργος Μαζωνάκης: Για δείπνο με τον δικηγόρο του μετά το εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική

Στο σπίτι του επέστρεψε μετά από πέντε ημέρες νοσηλείας στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική το πρωί της Δευτέρας και έκτοτε βρίσκεται στο σπίτι του, σε αρκετά καλή ψυχολογική κατάσταση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες εκπομπής του Αντ1 «Καλοκαίρι Παρέα», o δημοφιλής τραγουδιστής είναι καλά και προσπαθεί να διαχειριστεί και να αφήσει πίσω του την περιπέτεια που βίωσε.

Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε για φαγητό με τον δικηγόρο του και σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του, παραμένει σε ισχύ η συμφωνία του με γνωστό νυχτερινό κέντρο, για την ερχόμενη σεζόν.

«Επιβεβαιώνει ο δικηγόρος ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να κλείσει αυτό που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Θέλει να φύγει κάθε σκιά από το πρόσωπό του και για τυχόν εικασίες για την ψυχική του υγεία.

Πέρα από την πικρία και την απογοήτευσή του για την ακούσια νοσηλεία του, είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά δημοσιογράφος της εκπομπής.