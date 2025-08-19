Back to Top
Αιτωλικό: Ανήλικοι βρέθηκαν μεθυσμένοι - Συνελήφθησαν δύο γονείς

Αιτωλικό: Ανήλικοι βρέθηκαν μεθυσμένοι -...

Σε βάρος των δύο γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο

Συνελήφθησαν, χθες τα ξημερώματα, στο Αιτωλικό, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, δύο γονείς.

Tα ανήλικα παιδιά τους ηλικίας 16 και 17 ετών αντίστοιχα, εντοπίστηκαν σε κατάσταση μέθης σε παγκάκι και διακομίσθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος των δύο γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

