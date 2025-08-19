Αιτωλικό: Ανήλικοι βρέθηκαν μεθυσμένοι - Συνελήφθησαν δύο γονείς

Συνελήφθησαν, χθες τα ξημερώματα, στο Αιτωλικό, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, δύο γονείς.

Tα ανήλικα παιδιά τους ηλικίας 16 και 17 ετών αντίστοιχα, εντοπίστηκαν σε κατάσταση μέθης σε παγκάκι και διακομίσθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος των δύο γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.



