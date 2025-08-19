Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος μηχανοδηγός Χρήστος Σαβιολίδης

Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Χρήστου Σαβιολίδη, σε ηλικία 64 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε συνταξιούχος μηχανοδηγός του ΟΣΕ και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Συγκινητικό μήνυμα για τον χαμό του έγραψε ο φίλος του, Γιάννης Κουλούρης, αναφέροντας:

«Παιδιά στην παλιά μας γειτονιά, στο σχολείο και στον στρατό… ξαφνικά αυτή τη φορά πήρες να οδηγήσεις το δρομολόγιο χωρίς επιστροφή. Καλό σου ουράνιο ταξίδι φίλε μου Χρήστο Σαβιολίδη… Κουράγιο στην υπέροχη οικογένεια που δημιούργησες».