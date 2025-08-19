Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος μηχανοδηγός Χρήστος Σαβιολίδης

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος μ...

Σε ηλικία 64 ετών

Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Χρήστου Σαβιολίδη, σε ηλικία 64 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε συνταξιούχος μηχανοδηγός του ΟΣΕ και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Συγκινητικό μήνυμα για τον χαμό του έγραψε ο φίλος του, Γιάννης Κουλούρης, αναφέροντας:
«Παιδιά στην παλιά μας γειτονιά, στο σχολείο και στον στρατό… ξαφνικά αυτή τη φορά πήρες να οδηγήσεις το δρομολόγιο χωρίς επιστροφή. Καλό σου ουράνιο ταξίδι φίλε μου Χρήστο Σαβιολίδη… Κουράγιο στην υπέροχη οικογένεια που δημιούργησες».

Ειδήσεις Τώρα

Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν δεχθεί 15 μαχαιριές

Καιρός: Πάνω από 5.000 κεραυνοί έπεσαν την Δευτέρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Μηχανοδηγοί Θάνατος

Ειδήσεις