Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Άμεση ανάγκη αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και των κατοίκων τους από τις πυρκαγιές στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα»

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με την συνυπογραφή τεσσάρων Βουλευτών με αφορμή τις πρωτοφανείς πυρκαγιές που έπληξαν την Αχαΐα στις 12 και 13 Αυγούστου προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου.

Σε σχετική του ανακοίνωση αναφέρει: "Οι πυρκαγιές άφησαν πίσω τους κατεστραμμένες κατοικίες, επιχειρήσεις, μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών, αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ζωικό κεφάλαιο, ζημιές στις δημόσιες υποδομές, ενώ παράλληλα ανυπολόγιστες είναι οι συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον. Η τοπική οικονομία, κυρίως στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και του τουρισμού, έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών, η απάντηση και η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού ήταν απογοητευτική, καθώς δεν υπήρξε κατάλληλη κινητοποίηση και συντονισμός με αποτέλεσμα η καταστροφή να φτάσει μέχρι τις αστικές συνοικίες της Πάτρας, τη Βιομηχανική Περιοχή, οικισμούς στη Δυτική Αχαΐας και οριακά έξω από την μητρόπολη του ομώνυμου δήμου, την Κάτω Αχαΐα. Ο Βουλευτής τονίζει την ανάγκη για άμεση, ολοκληρωμένη και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια στήριξη των πληγέντων από την Πολιτεία. Προς την κατεύθυνση αυτή ζητά πλήρη καταγραφή των ζημιών και ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Στην ερώτηση επισημαίνει την ανάγκη για οικονομική στήριξη των πληγέντων κατοίκων, των επιχειρήσεων, των αγροτών και των κτηνοτρόφων με συγκεκριμένα μέτρα όπως οριζόντια απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα έτη και αναστολή των φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων για τουλάχιστον 12 μήνες, προκειμένου να ανακουφιστούν οι πληγέντες.

Ειδική αναφορά γίνεται για τους πυρόπληκτους αγρότες και κτηνοτρόφους με μέτρα στήριξης τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα, με απλοποίηση των διαδικασιών και ταχεία αποζημίωση του απολεσθέντος φυτικού και ζωικού κεφαλαίου.

Επιπρόσθετα ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με το αν θα υπάρξει μέριμνα για χρηματοδότηση των τοπικών ΟΤΑ για την άμεση αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών και δικτύων, με έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών που πλήγηκαν αλλά και το αν θα υπάρξει στρατηγική για την αναδάσωση και αποκατάσταση των κατεστραμμένων δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος".

Η επερώτηση: «Άμεση αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα – Έκτακτα μέτρα στήριξης για κατοίκους, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους»

Η Αχαΐα βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωπη με άνευ προηγουμένου καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου αφήνοντας πίσω τους τεράστιες υλικές και οικονομικές καταστροφές. Τα πύρινα μέτωπα εισέβαλαν εντός αστικών περιοχών της Πάτρας, στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας (ΒΙ.ΠΕ.), ενώ κινδύνευσε άμεσα και πόλη της Κάτω Αχαΐας γεγονός που αποδεικνύει τα σοβαρά ελλείμματα σε όλο το σύστημα πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών, στην ετοιμότητα και το συντονισμό και την απουσία σχεδίων προστασίας και εκτάκτου ανάγκης για ιδιαίτερες περιοχές όπως η ΒΙ.ΠΕ. Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες και αφορούν κατοικίες, επιχειρήσεις, μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών, αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο, κρίσιμες δημόσιες υποδομές και το φυσικό περιβάλλον.

Η τοπική οικονομία, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία, γεωργία) και στον τουρισμό, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών βιώνουν ήδη τις συνέπειες της καταστροφής. Πολλοί πολίτες βρέθηκαν χωρίς βασικά μέσα βιοπορισμού μέσα σε λίγες ώρες. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για ακραίες καιρικές συνθήκες και υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού υπήρξε για άλλη μια φορά ανεπαρκής, χωρίς σαφές σχέδιο πρόληψης και αποτελεσματική κινητοποίηση κατά τη διάρκεια της φωτιάς.

Εν μέσω αυτής της καταστροφής, και με δεδομένο ότι οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες και τους πολίτες θα είναι μακροχρόνιες, είναι απολύτως αναγκαία μια ολοκληρωμένη, έγκαιρη και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια στήριξη από την Πολιτεία. Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό των πληγέντων διασφαλίζοντας ότι η αποκατάσταση δεν θα περιοριστεί στις εξαγγελίες.

Επειδή, η καταστροφή από τις πυρκαγιές στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα πλήττει άμεσα και βάναυσα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και γενικά όλη την τοπική οικονομία.

Επειδή, οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών έχουν άμεση ανάγκη στήριξης.

Επειδή, κάποιες από τις περιοχές αυτές υπόκεινται εκ νέου τις συνέπειες καταστροφικών πυρκαγιών χωρίς να έχουν στηριχθεί για τις προηγούμενες ζημιές από την Πολιτεία.

Επειδή, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές στερεί το πραγματικό και υλικό οξυγόνο, γεγονός που οδηγεί στην ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποια είναι τα άμεσα μέτρα αποκατάστασης που έχουν προγραμματιστεί για τις πληγείσες περιοχές;

2. Έχει γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία άμεσης αποζημίωσης πληγέντων;

3. Προτίθενται οι συναρμόδιοι υπουργοί να θεσπίσουν έκτακτη και ουσιαστική επιχορήγηση προς τους πληγέντες κατοίκους και οικονομική ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές;

4. Θα υπάρξει ειδικό πρόγραμμα στήριξης των πυρόπληκτων κτηνοτρόφων και αγροτών με δωρεάν διάθεση ζωοτροφών, επαναφορά επιδοτήσεων και πλήρεις αποζημιώσεις για το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο όπου αυτό καταστράφηκαν;

5. Έχει προβλεφθεί η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με ενοποιημένες ηλεκτρονικές αιτήσεις, διαφάνεια στα κριτήρια και αποφυγή αποκλεισμών όπως συνέβη σε προηγούμενες φυσικές καταστροφές;

6. Θα αποφευχθεί η πρακτική των «εκβιαστικών» υπεύθυνων δηλώσεων στον ΕΛΓΑ και θα υπάρξει εγγύηση ότι οι αποζημιώσεις θα δίνονται χωρίς περιοριστικούς όρους ή αμφισβητούμενες «ατελείς» δηλώσεις από τους παραγωγούς;

7. Θα αποφασιστεί και θα εφαρμοστεί οριζόντια απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα έτη για όλους τους κατοίκους και επιχειρήσεις της πληγείσας περιοχής;

8. Θα υπάρξει πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων, αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών για τους πληγέντες;

9. Θα υπάρξει μέριμνα για τους εργαζόμενους στις πληγείσες επιχειρήσεις;

10. Θα υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση των ΟΤΑ για την αποκατάσταση των ζημιών στα δίκτυα και τις υποδομές;

11. Θα υπάρξει σχεδιασμός για την αντιπλημμυρική θωράκιση των πληγεισών περιοχών;

12. Υπάρχει σχεδιασμός για ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες καταστροφές;

13. Θα υπάρξει μέριμνα για την αποκατάσταση του φυσικού δασικού περιβάλλοντος;