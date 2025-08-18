Τι σημαίνει η φράση «άνευ φόβου και πάθους» και από πού προέρχεται

Οι παροιμίες και οι λαϊκές ρήσεις αποτελούν έναν ανεκτίμητο θησαυρό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Είναι σαν μικρές κάψουλες χρόνου, που περιέχουν μέσα τους συμπυκνωμένη τη σοφία και την εμπειρία πολλών γενεών.

Οι παροιμίες και οι λαϊκές ρήσεις αποτελούν έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο για να μεταδοθούν από γενιά σε γενιά σημαντικές αξίες, ηθικές αρχές και πρακτικές συμβουλές για τη ζωή. Είναι διαχρονικές, καθώς αν και δημιουργήθηκαν σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, διατηρούν τη σημασία τους ακόμη και σήμερα, καθώς οι ανθρώπινες εμπειρίες και τα προβλήματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδια.

Μάθε πώς βγήκε η φράση «άνευ φόβου και πάθους»

Πολλές φορές ακούμε τη φράση «άνευ φόβου και πάθους». Γιατί όμως τη λέμε και από πού προέρχεται; Σημαίνει σημαίνει «χωρίς φόβο και πάθος».

Αναφέρεται σε μια κατάσταση ή ενέργεια που εκτελείται με απόλυτη ψυχραιμία και χωρίς συναισθηματική εμπλοκή, σαν να μην υπάρχει κανένα στοιχείο φόβου ή έντονου συναισθήματος.

