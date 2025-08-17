Κοινή ανακοίνωση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας και Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας για τον ποταμό Πείρο

Με αφορμή δημοσιεύματα σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες για την κατάσταση που επικρατεί στην εκβολή του ποταμού Πείρου στην Δυτική Αχαΐα και την σχετική αναφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλισσαίων «Πείρος», ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος προχώρησαν σε κοινή ανακοίνωση διευκρινίζοντας τα εξής:

"- Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας δεν έχουν την αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα στις εκβολές ρεμάτων, ποταμών, φυσικών η τεχνητών λιμένων (ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος), ειδικότερα μάλιστα όταν αυτά είναι εντός της ζώνης αιγιαλού, καθώς αυτή ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου

- Από την πλευρά μας και αφού ενημερωθήκαμε για το θέμα από την επιστολή του ανωτέρω Συλλόγου και καταγγελίες κατοίκων, έχουμε ήδη κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια, επικοινωνώντας με τις υπηρεσίες μας, ώστε να βρεθούν τρόποι άμεσης αντιμετώπισης του φαινομένου, αλλά κυρίως με την Κτηματική Υπηρεσία, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες άδειες παρέμβασης στο σημείο, καθώς αν δεν υπάρξει τέτοια άδεια καμία Υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας δεν μπορεί να προβεί σε καμία ενέργεια εντός αιγιαλού.

- Ανάλογα ζητήματα σε σημεία εκβολών ρεμάτων και ποταμών ή ακόμα και σε υφιστάμενα λιμανάκια ανεξαρτήτως νομικής υπόστασης έχουν παρατηρηθεί σε αρκετά σημεία της Αχαΐας, όπως ενδεικτικά στα Τσουκαλέικα, στις Αλυκές Αχαΐας, αλλά και στο Κρυονέρι της περιοχής της Ακράτας Αιγιαλείας. Όπως και στην περίπτωση του Πείρου, σε όλα αυτά τα σημεία δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια από δημοτική ή περιφερειακή Υπηρεσία αν δεν εκχωρηθεί άδεια από την Κτηματική υπηρεσία ή το αρμόδιο Υπουργείο, η οποία για τις πιο πάνω περιπτώσεις έχει, ήδη, ζητηθεί, ωστόσο, δεν έχει δοθεί.

- Ειδικά για την περίπτωση του ποταμού Πείρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ανδρέας Φίλιας έχει δρομολογήσει την απομάκρυνση των νεκρών ψαριών από την πλευρά του ποταμού και την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στην ακτή, στην εκβολή και εντός της ζώνης αιγιαλού απαιτεί σύμφωνη γνώμη της κτηματικής υπηρεσίας.

- Υπενθυμίζουμε μάλιστα ότι τόσο για την περίπτωση του Πείρου όσο και για άλλες περιπτώσεις, όπως ειδικότερα στην περίπτωση των Τσουκαλεΐκων, που το φαινόμενο είναι ακόμα εντονότερο, η Π.Ε. Αχαΐας έχει συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και έχει εκπονήσει μελέτη για την ποιότητα των νερών αλλά και για πιθανές λύσεις καθαρισμού των νερών και διευθετήσεων, την οποία έχει προωθήσει στην Κτηματική υπηρεσία αλλά και σε όλους τους αρμόδιους φορείς και εμπλεκόμενους. Το ίδιο έχει γίνει και από την πλευρά των υπηρεσιών της Π.Ε. Αχαϊας.

- Αυτά τα δεδομένα έχουν ήδη εξηγηθεί αναλυτικά στους κατοίκους της περιοχής αλλά και στους εκπροσώπους των Συλλόγων που δικαίως αγωνιούν για τα εν λόγω φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση ο διάλογος και η πίεση σε αυτούς που οφείλουν να ενεργήσουν ή να μας αδειοδοτήσουν ώστε να ενεργήσουμε νόμιμα θα συνεχιστούν και θα ενταθούν. Τα προβλήματα του παράκτιου μετώπου της Αχαΐας είναι πολλά και η τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Περιφέρεια) συνεχώς καλούνται να ενεργήσουν σε μια σειρά θεμάτων εξαντλώντας πραγματικά όλα τα περιθώρια παρεμβάσεων που διαθέτουν. Απαιτείται επιτέλους μια γενναία θεσμική μεταρρύθμιση ώστε, ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να μην ενεργούμε με τον κίνδυνο της εισαγγελικής παρέμβασης και διώξεων, τόσο στο επίπεδο των αιρετών όσο και των υπαλλήλων και εργολάβων, που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους εργασίες".