Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και 8 τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς σε εστιατόριο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ μέσα σε ένα καφέ-μπαρ και εστιατόριο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, λίγο πριν από το κλείσιμο του καταστήματος το πρωί της Κυριακής.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις για πυροβολισμούς μέσα στο Taste of the City Lounge στο 903 Franklin Avenue στο Crown Heights λίγο πριν τις 3:30 π.μ., δήλωσε η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Jessica Tisch σε συνέντευξη Τύπου.

Τα τρία άτομα που σκοτώθηκαν ήταν όλοι άνδρες, σύμφωνα με την αστυνομία. Και οι τρεις κηρύχθηκαν νεκροί στο σημείο.