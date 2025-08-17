Στο Μεγανήσι ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά

Στο ειδυλλιακό Μεγανήσι βρέθηκαν το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι εθεάθη σε παραλία του νησιού, όπου κατέφθασε με το υπερπολυτελές σκάφος του γνωστού παρουσιαστή. Οι δυο τους πέρασαν αρκετή ώρα στη θάλασσα, κάνοντας βουτιές στα καταγάλανα νερά του Ιονίου και απολαμβάνοντας τον ήλιο.

Με διάθεση καλοκαιρινή και χαμόγελα, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά έδειχναν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή στο αγαπημένο τους νησιωτικό προορισμό, προσελκύοντας τα βλέμματα των λουομένων.