Μαρί Σαντάλ και Παύλος: Οικογενειακή έξοδος στο δείπνο αρραβώνων της ανιψιάς της

Με τα παιδιά τους στο πλευρό, έδωσαν το «παρών» στη λαμπερή βραδιά
Η Μαρί Σαντάλ μοιράστηκε τη χαρά της για τον αρραβώνα της ανιψιάς της, Ταλίτα φον Φίρστενμπεργκ, κάνοντας σχετική ανάρτηση στα social media από το οικογενειακό τραπέζι.
H 22χρονη εγγονή της Βελγίδας σχεδιάστριας μόδας Diane von Furstenberg και του Γερμανού πρίγκιπα Έγκον φον Φίρστενμπεργκ, Ταλίτα φον Φίρστενμπεργκ πριν από μερικές ημέρες δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Ρόκο Μπρινιόνε ντε Μπραμπάντ.
Το ζευγάρι μοιράστηκε σχετικά στιγμιότυπα στα social media με τους followers να στέλνουν τις ευχές τους.
«Για πάντα. Σε αγαπώ τόσο πολύ που η καρδιά μου σπάει», είχε γράψει η Ταλίτα φον Φίρστενμπεργκ στην ανάρτηση με το δαχτυλίδι που της χάρισε ο αγαπημένος της.
Διοργανώνοντας ένα μεγάλο δείπνο για τον αρραβώνα τους, το ζευγάρι υποδέχτηκε δίπλα του αγαπημένους συγγενείς και φίλους. Ανάμεσά τους και ο Παύλος με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ και τα παιδιά τους.
«Λείπουν μερικοί, αλλά είμαστε τόσο χαρούμενοι που γιορτάζουμε την Ταλίτα και τον Ρόκο. Η ανιψιά μου αρραβωνιάστηκε», έγραψε η Μαρί Σαντάλ στην ανάρτησή της.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr