Μαρί Σαντάλ και Παύλος: Οικογενειακή έξοδος στο δείπνο αρραβώνων της ανιψιάς της

Η Μαρί Σαντάλ μοιράστηκε τη χαρά της για τον αρραβώνα της ανιψιάς της, Ταλίτα φον Φίρστενμπεργκ, κάνοντας σχετική ανάρτηση στα social media από το οικογενειακό τραπέζι.

H 22χρονη εγγονή της Βελγίδας σχεδιάστριας μόδας Diane von Furstenberg και του Γερμανού πρίγκιπα Έγκον φον Φίρστενμπεργκ, Ταλίτα φον Φίρστενμπεργκ πριν από μερικές ημέρες δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Ρόκο Μπρινιόνε ντε Μπραμπάντ.

Το ζευγάρι μοιράστηκε σχετικά στιγμιότυπα στα social media με τους followers να στέλνουν τις ευχές τους.

«Για πάντα. Σε αγαπώ τόσο πολύ που η καρδιά μου σπάει», είχε γράψει η Ταλίτα φον Φίρστενμπεργκ στην ανάρτηση με το δαχτυλίδι που της χάρισε ο αγαπημένος της.